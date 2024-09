Mucho trauma familiar coreano, y dos romances se gestan en cámara lenta. “El amor vuelve a casa” (”Romance in the house”), tal vez no será el k-drama del año, pero trae consigo intriga familiar, una vecindad chismosa y amores disimiles de cuna. Encaja perfecto en la sección “telenovelesco” de Netflix, pero lo más pintoresco de la serie no es la trama, sino el papel de las estrellas musicales Son Na-eun, excantante de APink, y Min-ho, integrante de SHINee, que tienen roles que los desafían.

El amor vuelve a casa Netflix Tras el fracaso de su negocio, un hombre abandona a su familia y desaparece por 11 años. Tiempo después, regresa convertido en un acaudalado arrendador del edificio donde ellas y un grupo de vecinos chismosos viven en tranquilidad. Además, su regreso provoca un turbulento reencuentro con su esposa e hija, quienes desconfían de él.

Trailer de “El amor vuelve a casa”

Fecha de estreno de últimos episodios de “El amor vuelve a casa” en Netflix

Episodio 11 - 14 de septiembre

Episodio 12 - 15 septiembre

Entre deberes, risas y reconciliaciones

La relación entre Byun Moo Jin (Ji Jin-hee), un padre estafador que abandonó su hogar por ser un fracasado, y su hija Mi Rae (Son Na-eun), es el núcleo emocional del drama. La serie se atreve a explorar esa desconfianza persistente entre padre e hija. Se cierne una sombra sobre cada intento de reconciliación y, de hecho, este tipo de relación familiar dramática se ve poco en otros dramas coreanos, por lo mismo es interesante saber hasta qué punto ella lo podría perdonar.

El actor Ji Jin-hee, la actriz y cantante Son Na-eun y la reconocida actriz Kim Ji-soo son los protagonistas del drama familiar de Netflix, "El amor vuelve a casa".

En la trama de “El amor vuelve a casa”, la vida familiar se entrelaza con la responsabilidad laboral en un entorno coreano, donde siempre prima la devoción al trabajo, como es típico en muchos k-dramas. Mi Rae es adicta a su trabajo como ejecutiva de ventas de un supermercado prestigioso. Prefiere un café bien cargado por la mañana antes de alimentarse bien, trabaja en la laptop hasta la madrugada y ha descubierto que “el secreto del éxito de una cadena exitosa” es la “indiferencia amable”; es decir, ayudar al comprador y darle su espacio a solas al mismo tiempo. De alguna forma, es triste, porque el personaje se ha adjudicado esa responsabilidad de mantener a su familia, debido a la ausencia de su padre.

Moo Jin aparece de repente como el nuevo propietario del edificio donde vive su familia. Él desea recuperar el amor perdido de su esposa Ae Yeon (Kim Ji-soo) y la confianza de sus hijos, Mi Rae y Byeon Hyeonjae, mientras lucha contra el eco de sus fracasos pasados. Su hija, una mujer hecha de hierro dulce, se opone con firmeza al regreso de su padre con su madre, mientras que su hermano, Hyun Jae, se convierte en un defensor inesperado de la segunda oportunidad y un ingenuo niño que, de vez en cuando, da ganas de ponerlo en su lugar. Es esta danza de desconfianza, anhelo y confrontación de “El amor vuelve a casa” donde los personajes están atrapados entre la esperanza y el escepticismo.

Personajes secundarios que suman risas

Los vecinos del edificio comprado por el ‘padre pródigo’ no son meros espectadores, sino una caricatura en movimiento, un coro griego chismoso que añade un toque de comedia a cada escena, casi como si fuesen parte de una representación teatral dentro de la serie. Son ruidosos, curiosos y a menudo estorban en los momentos más cruciales del drama familiar, pero es precisamente esa intrusión la que aporta ligereza y color a la narrativa.

La serie encuentra en estos personajes una suerte de respiro para el público, pero un ‘shot’ de estrés para Ae Yeon, quien desconfía de su esposo Moo Jin, que acaba de regresar con la capacidad de poder comprar un edificio al ‘cash’ si así lo desea. Una de las vecinas tiene una historia escondida con él, pero nadie lo sabe. Hay una intriga constante en la historia de Moo Jin que la serie cuenta como pistas que se van descubriendo sobre el origen de su dinero. En la primera mitad de la serie esto suena confuso, porque hasta el episodio 13 todavía no hay una idea clara de su situación financiera.

Amores que florecen

Son Na-eun, actriz coreana y exintegrante de la banda APink, es una ejecutiva de supermercado en "El amor vuelve a casa" de Netflix.

La actuación de Ji Jin-hee como el padre en crisis y de Kim Ji-soo como la madre abnegada y resistente, son verdaderamente destacables. Ellos forman el amor de pareja más importante de la trama. En este amor, hay mucho conflicto y la serie muestra escenas disparatadas, como una pelea de artes marciales entre el padre y Nam Tae Pyeong (Minho) en cámara lenta, debido a un malentendido.

Choi Min-ho, conocido como Minho, es un actor y cantante coreano de la 'boyband' SHINee. Su personaje es el hijo del dueño de la empresa que se enamora de una trabajadora del lugar.

Nam es el hijo del dueño del supermercado donde labora la joven adicta al trabajo, Mi Rae. Como suele ocurrir en los k-dramas, el destino junta a la pareja de tórtolos en una situación de diferencia de cunas. Él, peleado con su padre, decide trabajar como guardia de seguridad, a pesar de venir de un hogar con dinero. Ella, adherida a su silla de oficina, destaca con el padre del joven como la mejor ejecutiva. La química entre ellos, su juego de miradas, de silencios y de palabras no dichas, construyen un puente frágil entre el drama familiar y la posibilidad de una romántica experiencia.

Veredicto

“El amor vuelve a casa” puede no ser un guion perfecto y sobreactuado por momentos, pero, en su caos y locura, encuentra una identidad. Además, este drama coreano no evita los momentos absurdos: un padre que intenta torpemente reconquistar a su exesposa; un hijo que quiere convertirse en estafador como forma de rebelarse contra el destino que se le impuso, una mujer adulta apostando dinero con padre para que salga de sus vidas, etc. Sin embargo, estas situaciones, lejos de dañar la narrativa, le dan un tono divertido y disparatado al k-drama. El drama del padre se pudo haber explotado más sin duda, pero la serie todavía sigue en el Top 10 de las series más vistas de Netflix. Por lo mismo, hay que darle crédito.