Durante el Geeked Week 2024, Netflix cautivó a los fans de Tim Burton y Jenna Ortega con un primer avance de la segunda temporada de “Merlina”, la serie de terror y suspenso que retoma la historia de la familia Addams y su hija Miércoles, tambén llamada Wednesday o Merlina.

Geeked Week 2024 se celebró del 16 al 19 de septiembre. El espectáculo de Netflix trajo novedades sobre la continuación de la serie creada y producida por Al Gough y Miles Millar y dirigida por Tim Burton. Con este proyecto, es la primera vez con tanto éxito que el cineasta de “Beetlejuice” y “El joven manos de tijera” hace algo en un formato de televisión. “Merlina”, que debutó en 2022, ganó millones de fanáticos por su mezcla de misterio, humor negro y trama sobrenatural. En esta segunda temporada, los espectadores podrán ver a Merlina Addams enfrentándose a nuevos misterios en la Academia Nunca Más.

Nuevo avance de “Merlina 2″

¿Qué veremos en Merlina 2?

Jenna Ortega protagoniza "Merlina2", una serie de Netflix.

En esta segunda temporada, Merlina Addams sigue lidiando con los desafíos de la Academia Nunca Más, mientras investiga más misterios relacionados con su legado y los oscuros secretos que acechan en el campus. Jenna Ortega, quien ha sido aclamada por su interpretación del personaje, regresa para darle vida a la estudiante prodigio y una niña con mucha oscuridad.

La nueva entrega explora más a fondo el pasado de Merlina y traerá de vuelta a su madre, Morticia Addams (Catherine Zeta-Jone), con un papel especial. Y además un nuevo miembro de la familia Addams, la abuela Joanna Lumley, se une a la nueva temporada. Recordemos que, en la primera temporada, el monstruo de Crackstone es derrotado, pero todavía hay misterios por resolver en el colegio para niños problema.

Ortega, Emma Myers, Joy Sunday y Hunter Doohan retoman sus papeles en la serie. En tanto, los nuevos actores de la trama e invitados de la segunda temporada incluyen a Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment , Heather Matarazzo y Joonas Suotamo.

Fecha de estreno de “Merlina 2″

El avance presentado de “Merlina 2″ ha elevado las expectativas de los fans. La segunda temporada está prevista para ser lanzada (a finales de 2024).

Jenna Ortega y Tim Burton

Tim Burton y Jenna Ortega hablan durante el rodaje de "Merlina".

En esta nueva temporada de “Merlina”, Jenna Ortega no solo regresa como protagonista, sino que también asume el rol de productora ejecutiva. Ortega colabora estrechamente con Tim Burton, el director de la serie, quien como sabemos también la convoco para la secuela de “Beetlejuice”. Juntos aseguran que la serie siga con ese tono oscuro y gótico de siempre.

Otros avances del Geeked Week 2024

La celebración del Geeked Week 2024 se dio entre el 16 y 19 de septiembre en Atlanta y se transmitió por todas las redes sociales de Netflix. Además de novedades de “Merlina 2″, el evento trajo avances de series como “El juego del calamar 2″, “Arcane”, “One Piece”, “Avatar: The Last Airbender”, “Don’t Move”, “Wednesday”, “Cobra Kai”, “Monument Valley 3″, “Monument Valley 3″ y “Tomb Raider: The Legend of Lara Croft y Devil May Cry”.