En el vibrante escenario de los Premios Heat 2024 en Punta Cana, la cantante peruana Amy Gutiérrez brilla con luz propia. Nominada a Mejor Artista Región Sur, Amy compite junto a grandes nombres de la música latina como Nicki Nicole, Ludmilla, Emilia, Anitta, Duki, KHEA, Cris Mj, Trueno, La Joaqui, Cielo Torres, Tini, Milo J, Tiago PZK y Lit Killah.

En una conversación EN EXCLUSIVA con Saltar Intro de El Comercio, Gutiérrez compartió sus experiencias y emociones al estar nominada, y también opinó de la importancia de la representación peruana en eventos internacionales.

Enriquecimiento y aprendizaje en Punta Cana

Amy vive una experiencia enriquecedora en los Premios Heat 2024. Durante estos días, asistió a conferencias y escuchó las experiencias de otros artistas y profesionales del medio, según nos contó.

“El día de hoy me siento motivada con todo lo que estoy aprendiendo aquí. Estos dos días, nada más el escuchar experiencias e ir a las conferencias donde los artistas y gente que se dedica al medio hablan y cuentan y te dan estrategias, está siendo muy enriquecedor para mí y para mi carrera”, comenta Amy con entusiasmo.

Nominación a Mejor Artista Región Sur: un reconocimiento al esfuerzo

Ser nominada como Mejor Artista Región Sur en los Premios Heat 2024 es un gran logro para Amy Gutiérrez. Compitiendo junto a nombres de gran calibre, Amy expresa su gratitud y emoción. “Me siento muy agradecida y emocionada. Estoy nominada con Cielo Torres (peruana) también, las dos estamos compartiendo la nominación junto con todas las artistas mencionadas. Esto es un plus a mi carrera, refleja todo el trabajo y sacrificio que hacemos cada día”, menciona.

Amy Gutiérrez está nominada a los Premios Heat como 'Mejor artista Región Sur' junto a la peruana Cielo Torres. (Foto: Paolo Valdivia)

Aunque prefiere no ilusionarse demasiado, Amy ya se siente ganadora con solo la nominación y ve este reconocimiento como una validación de su arduo trabajo y dedicación.

La representación peruana en los Premios Heat 2024

Este año, la presencia de artistas peruanos en los Premios Heat es notable. “Me siento muy feliz, la verdad. Siento que es muy importante, cuando un artista sale de su país, encontrarse y compartir con otros artistas de tu mismo país. Te sientes reforzado y es un complemento importante para llevar la música de nosotros más fuerte y más imponente en otro lugar”, expresó.

Por otra parte, la cantante también destaca la importancia de este tipo de eventos para la industria musical peruana. “Cada vez que hemos ido a una entrevista o nos han entrevistado medios internacionales, se sorprenden muchísimo y ya ven en el mapa a Perú. Es una inversión y un esfuerzo, y es bonito que todos hayan podido hacerlo este año. Otros años, quizá, he venido en solitario o con uno o dos peruanos, pero esta vez se siente completamente distinto, muy bonito y especial”, comenta con la esperanza de que esta unión y representación en los Premios Heat contribuyan a una industria musical más profesional y fuerte en Perú.

Factores de la mayor presencia peruana en eventos internacionales

Amy Gutiérrez reconoce que el camino fue allanado por artistas peruanos que participaron en ediciones anteriores del evento, como Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia. “Tuvimos a Daniela en una de las ediciones de los Premios Heat, luego a Yahaira, y ahora yo y muchos artistas más. Seguir el ejemplo y los pasos de otros artistas peruanos no tiene por qué ser algo negativo, al contrario, es una motivación y un ‘empujoncito’ para animarse a ver que no hay nada que perder. Se trata de buscar las oportunidades y crear relaciones dentro de la industria”, afirma Gutiérrez.

Colaboración con Master Chris: una experiencia inolvidable

Trabajar con el reconocido productor internacional Master Chris ha sido una experiencia increíble para Amy Gutiérrez. “Es una persona maravillosa, muy sabio, inteligente y capo. Tiene una sensibilidad muy linda y genuina, y te deja hacer. Me encanta que no me pone límites, aunque igual me dirige de alguna forma. Me ayuda a sacar lo mejor de mí musicalmente”, relata la cantante.

La canción “Cuando me veo en tus ojos”, que forma parte del proyecto “La Nueva Cepa”, es un testimonio de esta colaboración exitosa y ha recibido mucho cariño tanto de artistas peruanos como internacionales en los Premios Heat.

Futuro brillante: proyectos y planes

Amy nos contó que tiene muchos proyectos emocionantes para el futuro cercano. Además de su carrera musical, incursiona en la actuación, lo que le ha abierto nuevas ventanas y oportunidades. “Para este año se vienen muchas canciones, pero también muchos proyectos en el tema de la actuación. Van a ver a una Amy haciendo películas, novelas, canciones, conciertos y giras”, adelanta Amy. En cuanto a presentaciones internacionales, se prepara para cantar en el Festival de Milán y otro evento en Roma, llevando por primera vez su espectáculo musical a los escenarios europeos.

La nominación en los Premios Heat ha sido un impulso para seguir trabajando. Amy tiene la intención de capitalizar esta visibilidad y reconocimiento para seguir representando a su país y aspirar a más oportunidades internacionales. “El siguiente paso es cantar en los Premios Heat en el escenario con mi nueva canción y, por qué no, la próxima vez venir a hacer un show completo o estar nominada en algún otro premio o celebración”, concluye Amy con entusiasmo y determinación.

Amy Gutiérrez no solo nos regaló su tiempo, si no también una muestra su talento, dedicación y pasión por llevar la música peruana al escenario internacional. Los Premios Heat 2024 han sido una plataforma crucial para su crecimiento y reconocimiento, y Amy está lista para continuar conquistando nuevos horizontes en su carrera.

VIDEO RECOMENDADO