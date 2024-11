Manga Plus acaba de lanzar oficialmente el capítulo 183 del manga de “Chainsaw Man”. ¿Qué fue lo que pasó con Denji y Asa en la tierra el demonio de la vejez? ¿Quiénes son los personajes que aparecieron al final del capítulo anterior? Aquí te contamos todo lo que pasó en este episodio.

Capítulo 183 de “Chainsaw Man”

El capítulo se llama “regurgitación, cara, excitación”.

El episodio inicia con los recuerdos de Denji desde el fondo de su corazón con Power y Aki en un barco.

“¿Por qué me viene esto a la cabeza ahora. Es de cuando fuimos todos juntos al cementerio. Hacía un frío tremendo pero la pasamos ge...” mientras Denji, que recordaba a sus amigos, comienza a botar a otro demonio por la boca.

Asa mira asquienta y Denji dice que necesita tomar agua, por lo que se va corriendo y se deja caer en un río.

Tras esto, tiene otros recuerdos y comienza a pensar “todos mis seres queridos se han esfumado. Ya no me queda ni uno...” mientras ve a una chica con perros corriendo en el bosque.

Es aquí que Denji abre los ojos y dice “cómo he podido volver a sonreír después de tanta desgracia...”, así que se le aparece nada más y nada menos que Pochita y dice “ah claro, Pochita no devora demonios para que olvide, si no para que los vomite y así pueda ayudarme a recordar” mientras abraza a Pochita.

Yoru saca a Denji del agua y le dice en qué está pensando y este le da la razón a ella y a Pochita.

“Nayuta, mi familia ha muerto y todo apunta a que la cosa no va mejorar pero el sushi que hemos comido antes estaba buenísimo y hace un minuto la tenía durísima”, grita Denji que prosigue “¡Mientras haya comida rica y mujeres en el mundo puedo tener esperanza en el futuro!”.

Denji tiene fe de que todavía puede usar poderes demoníacos ya que el demonio salió de su estómago, por lo que el estómago de Chainsaw Man está en el mundo real.

Denji dice “se me ha ocurrido una estrategia digna de un genio. Esta vez seré yo quien nos saque de esta locura de sitio”.

La próxima semana sí habrá manga.

Cuándo sale el manga de “Chainsaw-Man”

El manga sale cada día miércoles en la Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer el manga de “Chainsaw-Man” de forma oficial?

Si eres fanático de Chainsaw-Man y buscas leer el manga de forma oficial, ¡estás de suerte! La plataforma MangaPlus es tu portal para sumergirte en las sangrientas aventuras de Denji y compañía.

MangaPlus, la plataforma oficial de Shueisha, te ofrece acceso a la totalidad de los capítulos de Chainsaw Man, completamente gratis y en español.

¿Cómo acceder a MangaPlus?

Es muy sencillo:

Visita el sitio web: https://mangaplus.shueisha.co.jp/titles/100037

https://mangaplus.shueisha.co.jp/titles/100037 Crea una cuenta: El registro es gratuito y rápido.

El registro es gratuito y rápido. ¡Comienza a leer! Busca “Chainsaw Man” en la barra de búsqueda y disfruta de la lectura.

De qué trata “Chainsaw-Man”

“Chainsaw-Man” Parte 2 marca un nuevo comienzo para la historia, presentando una trama completamente diferente a la primera parte. Tras los eventos impactantes del final de la primera temporada, Denji se encuentra en un nuevo escenario: una escuela secundaria.

Ficha técnica de “Chainsaw-Man”

Autor: Tatsuki Fujimoto

Géneros: Acción, Comedia, Horror, Sobrenatural

Demografía: Shōnen

Volúmenes: 19 (en publicación)

Capítulos: 183 (en publicación)

Publicación:

Japonesa: Shūeisha, revista Weekly Shōnen Jump (2018-2021), Shūeisha, revista Shōnen Jump+ (2022-presente)

Shūeisha, revista Weekly Shōnen Jump (2018-2021), Shūeisha, revista Shōnen Jump+ (2022-presente) Española: Norma Editorial (2020-presente)

Sinopsis:

Denji es un joven que vive en la miseria junto a su demonio mascota, Pochita. Tras ser traicionado y asesinado, Denji revive fusionado con Pochita como un humanoide con motosierra en la cabeza. Convertido en un “Demonio Motosierra”, Denji se une a la División de Cazadores de Demonios para luchar contra los demonios y pagar las deudas de su familia.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)