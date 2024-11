¡Ya tenemos el capítulo 182 del manga de “Chainsaw-Man”! Luego de una situación curiosa en donde Yoru le dio un beso a Denji en el momento más inesperado, ambos personajes tienen una conversación en el reino del demonio de la vejez. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 182 de “Chainsaw-Man”

“Carita mona”

El capítulo comienza justo donde terminó el anterior, con el beso de Yoru a Denji mientras este último está llorando.

“Tus lágrimas no nos saarán de aquí, mejor piensa un modo de salir”, le dice Yoru.

Denji le pregunta por qué le da un beso y ella se pone avergonzada y roja y le dice “es que cuando lloras te ves muy mono”.

Denji no lo entiende y ella se abalanza a él y le da otro beso pero este la bota y le reclama por qué siempre le gusta ponerlo cachondo y después hacerle daño.

“Cuando me caliento ya no pienso como persona normal, no tengo remedio”, se lamenta Denji mientras Yoru le dice que estaba en las mismas y perdió a quien consideraba su familia aunque ya lo ha superado “¡Tú también puedes!”, le dice a Denji.

Yoru se da un golpe y vuelve Asa para decirle que por la culpa de su torpeza, el demonio devoró a su familia y que no hay día en el que no piense que pudo haber hecho algo más.

Denji pregunta cómo lo superó y Asa dice que no se supera y no tiene remedio, pero que al ver a Chainsaw-Man, est le enseñó algo muy valioso. “En esta vida hay cosas por las que vale la pena comerse las hamburguesas de mierda que haga falta”.

Esto provoca una náusea en Denji que termina expulsando como vómito a un demonio mientras empieza a nevar. Los dos se preguntan qué está pasando mientras vemos como en un barco, Aki y Power están de espaldas.

La próxima semana sí habrá manga.

Cuándo sale el manga de “Chainsaw-Man”

El manga sale cada día miércoles en la Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer el manga de “Chainsaw-Man” de forma oficial?

Si eres fanático de Chainsaw-Man y buscas leer el manga de forma oficial, ¡estás de suerte! La plataforma MangaPlus es tu portal para sumergirte en las sangrientas aventuras de Denji y compañía.

MangaPlus, la plataforma oficial de Shueisha, te ofrece acceso a la totalidad de los capítulos de Chainsaw Man, completamente gratis y en español.

¿Cómo acceder a MangaPlus?

Es muy sencillo:

Visita el sitio web: https://mangaplus.shueisha.co.jp/titles/100037

https://mangaplus.shueisha.co.jp/titles/100037 Crea una cuenta: El registro es gratuito y rápido.

¡Comienza a leer! Busca "Chainsaw Man" en la barra de búsqueda y disfruta de la lectura.

De qué trata “Chainsaw-Man”

“Chainsaw-Man” Parte 2 marca un nuevo comienzo para la historia, presentando una trama completamente diferente a la primera parte. Tras los eventos impactantes del final de la primera temporada, Denji se encuentra en un nuevo escenario: una escuela secundaria.

Ficha técnica de “Chainsaw-Man”

Autor: Tatsuki Fujimoto

Géneros: Acción, Comedia, Horror, Sobrenatural

Demografía: Shōnen

Volúmenes: 14 (en publicación)

Capítulos: 167 (en publicación)

Publicación:

Japonesa: Shūeisha, revista Weekly Shōnen Jump (2018-2021), Shūeisha, revista Shōnen Jump+ (2022-presente)

Shūeisha, revista Weekly Shōnen Jump (2018-2021), Shūeisha, revista Shōnen Jump+ (2022-presente) Española: Norma Editorial (2020-presente)

Sinopsis:

Denji es un joven que vive en la miseria junto a su demonio mascota, Pochita. Tras ser traicionado y asesinado, Denji revive fusionado con Pochita como un humanoide con motosierra en la cabeza. Convertido en un “Demonio Motosierra”, Denji se une a la División de Cazadores de Demonios para luchar contra los demonios y pagar las deudas de su familia.

