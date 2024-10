¡Ya tenemos todo el capítulo 181 del manga de “Chainsaw-Man”! ¿Qué fue lo que pasó con Asa, Denji y Yoru? Aquí te lo contamos absolutamente todo.

Capítulo 181 de “Chainsaw-Man”

El capítulo tiene de nombre “árboles extraños”.

Estamos en el bosque interminable. Asa está caminando alterada diciéndose a sí misma que no pasa nada y que debe estar tranquila. “De algún modo saldremos de esta, no hay de qué preocuparse”, acota.

Asa recuerda que ya vivió algo parecido contra el demonio de la eternidad y que ya sabe qué es lo que debe hacer.

“Si pienso que este lugar me pertenece, podré convertirlo en arma y volveré al mundo real”, dice, a lo que Yoru aparece y se apunta a la cabeza con un ‘bang’.

Asa dice que está loca y que como se le ocurre hacer eso, pero Yoru responde diciendo que no ha podido usar al demonio pistola en ningún momento. Sus poderes están limitados mientras rompe una rama que intentó hacer espada.

Asa y Yoru se preguntan qué pueden hacer ya que el demonio de la vejez la tiene contra las cuerdas y mientras la demonio se desespera, golpea un árbol que empieza a gritar.

“Ay, me has hecho daño”, dice el árbol mientras saca su cara y tanto Yoru como Asa gritan con desesperación y salen corriendo asustadas. Asa se tropieza con algo y se va de cara contra el pasto. Este era Denji, que estaba tirado en el grass.

Yoshida aparece y le dice si ha visto a la gente árbol y saluda a Sanae. Este le dice que te transformas en árbol si tienes mil años ahí, pudriéndote y convirtiéndote en polvo. “Cuando tu cuerpo y mente se funden, puedes volver al mundo real”, acota mientras vemos los árboles muriendo.

Yoru mira directamente a Denji y grita “¡Es por tu culpa maldito Chain..despierta de una vez! ¡Mide mejor a qué demonios les tocas las narices que luego termino involucrada yo!”.

Ella golpea a Denji y lo hace sangrar y el protagonista grita “¡lo siento, no hago más que arruinarle la vida a los que me rodean! Reflexionaré calladito hasta que me transforme en un árbol bien grande. Ese será mi castigo. Me lo merezco por ser tan idiota”.

Yoru se molesta y le pide que deje de llorar y Denji no puede, está pidiendo perdón entre lágrimas y esto desespera a Yoru pero también le hace sentir algo, por lo que ella lo mira y le da un beso en sus labios, finalizando el capítulo con las palabras del editor “la desesperación prende la llama del instinto”.

Cuándo sale el manga de “Chainsaw-Man”

El manga sale cada día miércoles en la Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer el manga de “Chainsaw-Man” de forma oficial?

Si eres fanático de Chainsaw-Man y buscas leer el manga de forma oficial, ¡estás de suerte! La plataforma MangaPlus es tu portal para sumergirte en las sangrientas aventuras de Denji y compañía.

MangaPlus, la plataforma oficial de Shueisha, te ofrece acceso a la totalidad de los capítulos de Chainsaw Man, completamente gratis y en español.

¿Cómo acceder a MangaPlus?

Es muy sencillo:

Visita el sitio web: https://mangaplus.shueisha.co.jp/titles/100037

https://mangaplus.shueisha.co.jp/titles/100037 Crea una cuenta: El registro es gratuito y rápido.

El registro es gratuito y rápido. ¡Comienza a leer! Busca “Chainsaw Man” en la barra de búsqueda y disfruta de la lectura.

De qué trata “Chainsaw-Man”

“Chainsaw-Man” Parte 2 marca un nuevo comienzo para la historia, presentando una trama completamente diferente a la primera parte. Tras los eventos impactantes del final de la primera temporada, Denji se encuentra en un nuevo escenario: una escuela secundaria.

Ficha técnica de “Chainsaw-Man”

Autor: Tatsuki Fujimoto

Géneros: Acción, Comedia, Horror, Sobrenatural

Demografía: Shōnen

Volúmenes: 14 (en publicación)

Capítulos: 167 (en publicación)

Publicación:

Japonesa: Shūeisha, revista Weekly Shōnen Jump (2018-2021), Shūeisha, revista Shōnen Jump+ (2022-presente)

Shūeisha, revista Weekly Shōnen Jump (2018-2021), Shūeisha, revista Shōnen Jump+ (2022-presente) Española: Norma Editorial (2020-presente)

Sinopsis:

Denji es un joven que vive en la miseria junto a su demonio mascota, Pochita. Tras ser traicionado y asesinado, Denji revive fusionado con Pochita como un humanoide con motosierra en la cabeza. Convertido en un “Demonio Motosierra”, Denji se une a la División de Cazadores de Demonios para luchar contra los demonios y pagar las deudas de su familia.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)