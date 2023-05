Después de meses de espera, finalmente los fanáticos de la saga “Rápidos y Furiosos” podrán disfrutar de la décima entrega “Fast X” desde este jueves 18 de mayo en los cines de Perú y Latinoamérica (y un día después en Estados Unidos). Aunque, algunos seguidores accedieron al filme -protagonizado por Vin Diesel- en preestreno y la producción de Universal Pictures trae varias novedades.

No olvides que esta nota tiene spoilers sobre “Fast X”. No sigas leyendo si no quieres saber sobre la trama.

Desde finales del 2022, existían rumores alrededor del regreso de grandes personajes a la trama, pero no había confirmación al respecto. Uno de los más pedidos, en definitiva, ha sido el de Dwayne Johnson ´La Roca´. Así que, antes de ahondar más sobre este personaje y su futuro en la saga, recordemos cómo terminó Luke Hobbs en el spin-off de “Rápidos y Furiosos”.

¿Cómo fue la última aparición de Dwayne Johnson en “Rápidos y Furiosos”?

La primera aparición de Dwayne Johnson en la millonaria franquicia se dio en el año 2011 con “Rápidos y furiosos: 5in control”. En esa cinta, se dio su introducción a la historia con el personaje de Luke Hobbs, un agente especial del del Servicio de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos. Su misión en ese momento era capturar a los criminales Dominic Toretto (Vin Diesel) y Brian O’Conner (Paul Walker) por ser acusados de la muerte de cuatro agentes de la DEA en Río de Janeiro (Brasil). Sin embargo, se da cuenta que estos hombres no representan un peligro para la agencia y termina matando al corrupto Hernán Reyes (Joaquim De Almeida).

Después de ello, Hobbs se ´une´ (de alguna manera) a la familia de Dom y se convierten en aliados para las aventuras que atraviesan hasta “Rápidos y furiosos 8″, película en la que el personaje de Dwayne Johnson se retira para pasar más tiempo con su hija. Esta salida de la historia se habría dado por la pelea que tuvo con el actor Vin Diesel.

Pero, la producción lo convenció para participar en el spin-off “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”, donde no tendría que compartir set con el actor que da vida a Dominic Toretto. Para esta nueva aventura, y pese a su retiro, Luke Hobbs es convocado por la CIA junto a Deckard Shaw (Jason Statham) para capturar a una agente traidora del MI6 que ha robado un virus, el cual puede ser letal para la humanidad. Pero, descubre que ella es hermana de los Shaw y el verdadero enemigo es Brixton Lore (Idris Elba) junto con Eton. Al final de la cinta, el dúo de Hobbs y Shaw logran acabar con Brixton, pero el personaje de Dwayne Johnson recibe una llamada donde le comunican que otro virus peligroso ha sido robado. De esta manera, la producción dejó un final abierto para el regreso a la acción de ´La Roca´.

Advertencia : si no quieres saber detalles de “Fast X” y lo que ocurre en la película, no sigas leyendo.

¿Dwayne Johnson regresó a “Fast X”?

La respuesta sencilla es sí, el actor Dwayne Johnson aparece en la última entrega de la franquicia “Fast X”. Pero no como los fanáticos hubieran esperado. Su participación se refleja recién en la escena post crédito.

En ese contexto, un equipo armado ingresa a un almacén que parece abandonado, pero se separa en busca de probablemente algún criminal. Uno de ellos, a quien no se le identifica el rostro por el casco y los lentes, llega hasta el que parece ser un centro de control. Un celular empieza a sonar y esta persona decide contestar.

“Hola, ¿te gustan las sorpresas? Has hecho obras ruines y sucias. Me arrebataste lo que más me importaba en la vida. Dom manejaba el auto, pero tú tiraste del gatillo y ahora voy a hacerte sufrir”, le dice una persona desconocida al otro lado de la línea. En ese momento, el hombre se quita el casco y revela su identidad. “El diablo va por ti, hombre de la ley”, le vuelve a decir el anónimo. “Pues no soy difícil de encontrar”, le responde

De esta manera, se revela el regreso de Dwayne Johnson como Luke Hobbs. ¿Qué es lo que intentaba encontrar en esta escena post crédito? No se tiene certeza. Otro dato que no ha pasado desapercibido es que se volverá a vincular la trama de “Rápidos y furiosos: 5in control” y la muerte de Hernán Reyes (Joaquim De Almeida). ¿Tenía otro hijo además de Dante (Jason Momoa) que es el villano de “Fast X”? Lo único que se puede confirmar hasta el momento es que veremos a ´La Roca´ como Luke Hobbs en la onceava entrega de “Rápidos y Furiosos” (o seguramente un ´spin-off´).

Mira el regreso de Dwayne Johnson a “Fast X”

¿Dónde ver en streaming toda la saga de “Rápidos y Furiosos”?

Película Sinopsis Plataforma de streaming “Rápido y Furioso” (2001) El policía Brian O´Conner (Paul Walker) debe infiltrarse en las carreras ilegales de Los Ángeles para investigar a una pandilla de ladrones de caminiones, quienes usan sus autos modificados para robar. Una vez dentro, Brian se enfrentará al líder del clan: Domenic Toretto (Vin Diesel). Star+ “Rápidos y Furiosos” (2003) El expolicía Brian O´Conner es convocado por los agentes federales de Miami (Estados Unidos), quienes le plantean volver a trabajar juntos para seguir a Carter Vellone (Cole Hauser), un empresario investigado por blanqueo de dinero. Para cumplir la misión, O´Conner deberá volver a infiltrarse en el mundo de las carreras ilegales. Star+ “Rápidos y Furiosos: Reto Tokio” (2006) Para esta entrega, el rebelde Sean Boswell (Lucas Black) es un competidor de carreras ilegales que tiene problemas con la justicia. Cuando las autoridades policiales amenazan con meterlo a la cárcel, decide establecerse en Tokio (Japón) junto a su tio; sin embargo, en dicho lugar terminará topándose nuevamente con el bajo mundo. Star+ “Rápidos y Furiosos 4” (2009) El exconvicto Domenic Toretto regresa a Los Ángeles para buscar venganza, pero su presencia revive la enemistad que tiene con Brian O´Conner. Sin embargo, deberán trabajar juntos para el FBI e infiltrarse en una organización criminal que se dedica a introducir heroína a la ciudad. Star+ “Rápidos y Furiosos 5: Sin Control” (2011) Ambientada en Brasil. La historia seguirá nuevamente las aventuras de Dominic Toretto y Brian O´Conner, quienes se unen a su equipo para una arriesgada operación en Río de Janeiro que implica robar 100 millones de dólares a un peligroso narcotraficante del lugar. HBO Max “Rápidos y Furiosos 6” (2013) El agente Hobbs ofrece perdonar a Toretto y su equipo, a cambio de que lo ayuden a atrapar a una banda de conductores mercenarios cuyo líder es Shaw, y la segunda al mando es alguien a quien todos ellos conocen: Letty, el amor que Dominic pensaba había muerto. Star+ “Rápidos y Furiosos 7” (2015) Tras su regreso a Estados Unidos después de ser indultados, Dominic Toretto emprenderá la misión de ayudar a Letty a recuperar su memoria y Brian O´Conner intentará adaptarse a la vida familiar. Pero la situación se complica por Deckard, el hermano de Shaw, quien llegará para cobrar su venganza. HBO Max “Rápidos y Furiosos 8” (2017) Ahora que Dom y Letty están casados, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto ha sido exonerado y han tratado de establecer una “vida normal”. Sin embargo, una mujer misteriosa (Charlize Theron) seducirá a Dom para que entre –nuevamente- al mundo del crimen y lo llevará al límite de traicionar a su familia. Star+ “Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw” (2019) Este spin-off de la saga sigue a Hobbs (Dwayne Johnson), el agente del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, y al mercenario británico Shaw (Jason Statham). Después de tantas peleas, esta vez ambos se verán enfrentados a un enemigo en común: Brixton (Idris Elba), un anarquista ciber-genéticamente mejorado que tiene bajo su poder una peligrosa arma biológica que pone en peligro a la humanidad. Disponible a alquilar en Apple TV por 12.90 soles. “Rápidos y Furiosos 9” (2021) Dominic Toretto lleva una vida tranquila junto a su compañera Letty y su pequeño hijo Brian. Sin embargo, pronto se verán en peligro y el protagonista deberá enfrentarse a su pasado para salvar a su familia. Es así que el equipo se reúne nuevamente para impedir un complot a escala mundial, liderado por el hermano desaparecido de Dom, Jakob: uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado. HBO Max

¿De qué trata “Fast X”?

En “Fast X”, la familia de Toretto deberá enfrentarse a Dante (Jason Momoa), quien buscará venganza después de que destruyeran su vida en la quinta película de “Rápidos y Furiosos” durante el robo al banco que realizaron Dominic y Brian O’Conner (Paul Walker).

“A lo largo de muchas misiones y contra pronósticos imposibles, Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia han sido más astutos, más nerviosos y han superado a todos los enemigos que se han cruzado en su camino. Ahora, se enfrentan al adversario más letal al que jamás se han enfrentado: Una terrorífica amenaza que emerge de las sombras del pasado, alimentada por la venganza de sangre, y que está decidida a destrozar esta familia y destruir todo -y a todos- lo que Dom ama, para siempre”, cita la sinopsis oficial.

Mira el tráiler final de “Fast X”

