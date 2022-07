Mujeres al mando

La historia de Zara Alanya no es distinta de la de muchas mujeres valientes y empoderadas: salió embarazada muy joven, pero decidió apostar por un rubro en el cual creía a ciegas, aunque representaba un reto enorme: la repostería de autor. se formó en barcelona con enormes sacrificios personales, pero al volver a lima su vida cambió radicalmente.

Al inicio, el mercado no estaba listo para lo que zara ha convertido hoy en su sello: la pastelería de vanguardia (al menos no fuera del circuito de restaurantes). Hace unos 15 años el público no salía de los clásicos y era difícil encontrar un balance. Poco a poco, Zara fue ganándose la confianza de sus comensales y en la pandemia –gracias al delivery– terminó de conquistar su rubro. hoy tiene dos locales de alanya (Barranco y Chacarilla) y alista uno nuevo en Miraflores.