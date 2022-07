Nació en Cusco pero hoy vive en la superpoblada São Paulo, donde se ha convertido en un gurú de la moda precolombina, o la ‘arqueomoda’, como él la ha bautizado. “Siento la responsabilidad de traer el mensaje de los ancestros, que no están muertos, están apenas dormidos, prestos a revivir, porque sin su esencia caeríamos en el olvido como nación. Y no hablo solo de la peruana, hablo de la zona andina en general”. Una de sus metas es devolver el buen gusto de los trajes andinos a rituales como el Inti Raymi. Como él dice, los incas tenían la costumbre del buen vestir.

Tiziana Gálvez Chihuantito y Juan Carlos Vilca Atayupanqui, ambos de la panaca real Atayupanqui Pachacútec, lucen indumentaria confeccionada por Ilave, siguiendo las descripciones de cronistas y diferentes documentos históricos. (Foto: Luis Miranda)

“La ropa real de los incas era elegante, tenía movimiento y era libre de mucha decoración. Se diría que era una moda minimalista, algo que el proceso colonial debilitó y trajo hasta hoy una confusión estética”. Adrián es creador de Kunpi Arqueomoda, un espacio donde él imagina cómo habría evolucionado la moda andina de no haber llegado los conquistadores europeos.

“La ‘arqueomoda’ andina es una tendencia creada por mí para poder acercarme, de manera coherente al pasado andino y traerlo al mundo contemporáneo. A partir de allí, creo prendas y accesorios de inspiración prehispánica, sin quitarles su esencia”. En Cusco ya tiene admiradores. Principalmente, historiadores que avalan su trabajo y también los integrantes de las panacas reales de San Jerónimo, como los Atayupanqui, una familia que desciende del inca Pachacútec.

Acxo o anaco hecho de lino brasileño, semejante al antiguo kunpi de los incas. Está hecho en tres tiempos de costura. La modelo es la cusqueña Qoyllor Blaz Pérez. (Foto: Marco Rodríguez)

En Lima, el Museo Larco realizó un evento para mostrar su fino trabajo. “Quise hacer un tour de moda andina histórica. Walter Alva y su esposa Emma Eyzaguirre me abrieron las puertas para comenzar el tour en Tumbas Reales de Sipán. Luego me esperaban el arqueólogo e historiador Donato Amado González (que acaba de fallecer) y su esposa, Rosa Canasa, quienes me abrieron las puertas del Cusco”. Adrián visitó a su madre en Lima, recorrió parte del Perú visitando lugares sagrados y luego regresó a Brasil, donde varias mujeres ya visten como refinadas coyas contemporáneas. Su próxima meta es que la ‘arqueomoda’ sea tendencia en las pasarelas de su propio país.//