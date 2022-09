Además…

¿Por qué es importante el vehículo eléctrico?

Hay varios motivos, pero Alex Ascón, gerente general de EnelX Way, destacó en primer lugar que el auto eléctrico no contamina el medio ambiente (sobre todo el auto eléctrico puro). "Un vehículo que no emite ni CO2, ni gases de efecto invernadero, ni aceites, ni grasas, hace efectivo que la unidad eléctrica es la que deberíamos tener hasta que exista otra tecnología de mejor performance", indicó a El Comercio. También mencionó el hecho de que las ciudades se electrifiquen más, la digitalización, la oportunidad del país para exportar minerales (cobre, litio, níquel) como materia prima, el uso de energía renovable y la ventaja ahorrativa del consumo eléctrico frente al combustible.