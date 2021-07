Conforme a los criterios de Saber más

Asus acaba de lanzar en nuestro país la versión actualizada de la laptop ROG Zephyrus G14, modelo que debutó en 2020 y que ahora se actualiza con lo último en cuanto a procesadores y tarjetas de video, y mejora los puntos flacos de su predecesora. ¿Cómo fue nuestra experiencia? Te lo contamos.

Recordemos que esta máquina pertenece a la familia Republican of Gamers (ROG) de Asus, la división especializada en gaming de la firma asiática, por lo que encontramos lo más potente en hardware y software.

Además, nos encontramos con un equipo ligero y pequeño, y con un diseño elegante que carece de luces RPG por doquier. En su interior tenemos el procesador AMD Ryzen 9 5900HS, la tarjeta de video Nvidia RTX 3060 y 16GB de memoria RAM.

Antes de empezar con el review, te dejamos las especificaciones técnicas de la Zephyrus G14 modelo 2021:

Especificaciones ROG Zephyrus G14 Pantalla 14 pulgadas, IPS, no táctil y con certificación Pantone Resolución WQHD (2.560 x 1.440 píxeles) 16:9 Procesador AMD Ryzen 9 5900HS 3,1 GHz Tarjeta de video Nvidia GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 Memoria RAM 16GB 3.200 MHz expandible hasta 24GB Almacenamiento Unidad de estado sólido (SSD) de 1TB M.2 NVMe Conectividad - WiFi 6

- Bluetooth 5.1 Banda dual

- No puerto para cable LAN Puertos 1x 3,5mm audio jack

1x HDMI 2.0

2x USB 3.2 Gen 2 Tipo C

2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A

Cargador Batería 4 celdas 76Wh Dimensiones 32,4 x 22,2 x 1,99 ~ 1,99 cm Peso 1.70 KG Cámara web Externa. 1.080 píxeles a 60FPS Extras - Sistema de iluminación LED AniMe Matrix (modelos seleccionados)

- Mouse externo

- Seguro Kensington

Diseño: elegante y a la vez llamativo

Como mencionamos en el review de la G14 del año pasado, “elegancia y sobriedad ante todo”. Eso mismo se repite en la versión 2021, que en el apartado de diseño prácticamente no ha cambiado en nada. Se nos viene a la mente aquel refrán que dice: “si está bien, no lo cambies”.

Este equipo se aleja de la idea de que las laptops gamers son grandes, pesadas y llenas de luces RGB. La G14 es todo lo contrario: pequeña y ligera, no por nada pesa cerca de 1,70KG y tiene unas dimensiones de 32,4 x 22,2 x 1,99 cm.

ROG Zephyrus G14. (Imagen: Julio Melgarejo)

Gracias a estos puntos, la G14 es una laptop compacta y de fácil transporte. Ideal para estudiantes universitarios o amantes de los videojuegos que no quieran equipos voluminosos.

En cuanto a las luces RGB, mantenemos el sistema de iluminación AniMe Matrix (Ojo, solo está disponible en modelos seleccionados). Se trata de un panel LED personalizable que se ubica en la parte posterior de la máquina y que proyecta diferentes diseños (incluso puedes crear uno propio).

El panel trasero AniMe Matrix es personalizable. (Imagen: Asus)

Si te gustan los diseños sobrios, pero a la vez con personalidad, la G14 con su AniMe Matrix será de tu interés. Cabe mencionar que tras varias horas podrías olvidar de la presencia del mencionado LED.

En cuanto a la construcción del equipo, se siente premium gracias a su base cubierta de aleación de magnesio y aluminio.

La ROG Zephyrus G14 se vende en los colores negro y blanco. (Imagen: Asus)

A su vez, en los laterales encontramos los distintos puertos USB y HDMI que incluye la G14. Por este lado no encontramos sorpresas, pues se mantiene la inclusión de dos entradas USB tipo C y tipo A, así como el jack 3,5 mm para los audífonos.

La ROG Zephyrus G14 cuenta en su lateral izquierdo con la entrada para el cargador, HDMI, puerto USB y el jack 3,5mm para los audífonos. (Imagen: Julio Melgarejo)

Pantalla Quad HD y 120Hz

La G14 2021 posee una pantalla no táctil de 14 pulgadas y una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles (Quad HD), cuatro veces más que el tradicional 1.280 x 720p. El panel IPS nos ofrece colores vívidos, pero también realistas.

Ahora bien, hagamos memoria: un punto flaco de la versión de 2020 de la Zephyrus G14 era su pantalla. No en cuestión de calidad, pues ofrecía un resultado más que positivo, sino en su tasa de refresco, que se mantenía en los 60Hz.

Así es la ROG Zephyrus G14 de Asus. (Foto: Julio Melgarejo)

Con el modelo actualizado, Asus van un paso más allá y ofrece la misma resolución (Quad HD), pero con una tasa de refresco de 120Hz.

Para quienes no lo sepan, la tasa de refresco es la cantidad de cuadros o fotogramas por segundo (FPS) que el monitor puede reproducir. Mientras más alta sea la cifra, más fluido irá el videojuego.

Rendimiento: ideal para juegos pesados y sobrado en eSports

Uno de los aspecto básicos cuando hablamos sobre laptops enfocadas a los videojuegos es el rendimiento. La nueva Zephyrus G14 mejora el rendimiento de su antecesora y nos brinda una mayor libertad para configurar los juegos a nuestro gusto. ¿Más calidad de imagen? ¿Más rendimiento? Todo dependerá de cada gamer.

Esto es apoyado con el procesador de última generación AMD Ryzen 9 5900HS, la tarjeta de video Nvidia GeForce RTX 3060, 16GB de memoria RAM y un almacenamiento de 1TB gracias a una unidad de estado sólido (SSD). Ello nos permite jugar en calidades ULTRA (la más alta posible) en los videojuegos más pesados como Resident Evil Village, Metro Exodus, Forza Horizon 4 o los populares eSports como Dota 2 o Valorant.

Vayamos por pasos. En juegos pesados como Red Dead Redemption 2, Control o Metro Exodus, dependiendo de cada uno, tendremos una media de 30 a 50 FPS en las máximas configuraciones.

Forza Horizon 4 en la ROG Zephyrus G14. (Captura de pantalla)

Si bien hay una regla implícita entre los gamers que apunta al 60 como número estándar para los FPS, hay que tomar en cuenta que dichos títulos se posicionan como los más demandantes del mercado.

Con juegos eSports como Dota 2, League of Legends o Valorant, superamos los 60FPS con tranquilidad, incluso poniendo todo en ULTRA.

El juego Dota 2 supera la barrera de los 80 FPS en la ROG Zephyrus G14. (Captura de pantalla)

Asimismo, al tener una pantalla con 120Hz contamos con mayor espacio para hacer modificaciones y encontrar una configuración que nos permita alcanzar mayores números de fotogramas. Ya dependerá de cada uno: más calidad, menos FPS; mayor rendimiento, más FPS.

Por otra parte, un detalle que no ha gustado ha sido la temperatura. En jornadas intensas, esta tienda a elevarse. No obstante, no es excesivo ni resulta demasiado molestoso, pero sí está presente.

Red Dead Redemption 2 en la G14 de Asus con calidades en Ultra. (Captura de pantalla)

Los ventiladores internos trabajan de manera correcta y no producen un ruido significativo.

En síntesis, el rendimiento ha sido el adecuado para la resolución Quad HD y la posibilidad de llegar hasta los 120FPS nos da un margen mayor de maniobra. Gracias a esto, los jugadores casuales y los más experimentados estarán satisfechos.

Batería: justa

Al incluir un equipo tan potente como el procesador AMD Ryzen 9 5900HS y la tarjeta de video Nvidia GeForce RTX 3060, la batería de la G14 tiene un trabajo intenso. Con tareas de ofimática y videos de fondo, obtendremos en promedio 6 a 7 horas de autonomía.

Y si vamos a jugar, recomendamos que la G14 está enchufada al tomacorriente de todas formas, pues la propia laptop limita su rendimiento con el fin de no maltratar la batería.

Apuntes finales sobre la ASUS Zephyrus G14

El nuevo modelo de la Zephryus G14 mejora los puntos flacos de su versión anterior, los cuales se resumen en: mayor cantidad de fotogramas en pantalla, ventiladores menos ruidosos y una potencia aún mayor.

Sumado a esto, en líneas generales, se mantiene el mismo estilo de diseño sobrio, elegante y con personalidad.

Y sobre puntos que no han gustado del todo encontramos una temperatura mediamente elevada y una batería justa.

