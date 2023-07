Un usuario le pidió a la inteligencia artificial que recree la canción “Love The Way You Lie” de Eminem feat. Rihanna, pero con las voces de Homero y Marge Simpson. La IA dio como resultado un tema que ha sorprendido a muchos debido a que se asemejaría demasiado a las voces de estos personajes.

El canal de YouTube ‘Does it Sing’ le pidió a Voicify.ai que imaginara esta canción con las voces de Homero y Marge, reemplazando a Eminem y Rihanna. La inteligencia artificial utilizó las voces de la versión original de la serie para que cantaran “Love The Way You Lie”.

i was NOT prepared for homer 💀 pic.twitter.com/0ilJd6K6kU — Everything Out Of Context (@EverythingOOC) June 30, 2023

El YouTuber no solo ha recreado esta canción, sino que también cuenta con varias que incluyen voces de personajes de Los Simpson. Además, también hay de otros protagonistas de películas y series, como lo sería Shrek; o también de cantantes ya fallecidos, como Kurt Cobain.

Voicify.ai es un sitio web que ya cuenta con modelos de voces conocidas. De esta manera, los usuarios pueden pedirle a la IA que interpreten las canciones que más les guste. Esto no solo se limita a personajes de ficción, pues, como se comentó antes, también hay de cantantes o figuras públicas, como lo sería el caso del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Este sitio web, sin embargo, no es gratuito. Cuenta con dos suscripciones y una forma de comprar créditos para realizar las conversiones. La suscripción más barata es de US$24,99 al mes, con la cual se obtiene generación de créditos ilimitados, todos los modelos de voz, prioridad en las colas, la prevención de que otros vean lo que has creado y soporte todo el día.

La suscripción más cara cuesta US$89,99 al mes y, además de tener todo lo anterior, también cuenta con 3 modelos personalizados al mes y acceso anticipado a nuevas funciones. Sin embargo, el servicio y lo que se sube a la plataforma pasa a ser de licencia no exclusiva de Voicify.ai, según sus términos y condiciones, por lo que el usuario no sería completamente propietario de lo que ha generado.