Ocho periódicos estadounidenses demandaron este martes a las empresas OpenAI y Microsoft ante un tribunal federal de Nueva York por supuesta violación de sus derechos de autor para entrenar la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) detrás de los chatbots ChatGPT y Copilot.

Los medios, entre los que se encuentran The New York Daily News y The Chicago Tribune, son propiedad de Alden Global Capital, un fondo de inversión con sede en el estado de Florida que creó el segundo mayor grupo periodístico de Estados Unidos tras Gannett, propietario de USA Today, cuando compró el conglomerado editorial Tribune, en 2021.

“Esta demanda se debe a que los acusados han robado millones de artículos protegidos por derechos de autor de los medios sin permiso y sin pagar para impulsar la comercialización de sus productos de inteligencia artificial generativa, incluidos ChatGPT y Copilot (de Microsoft)”, según la demanda.

“Como demostrará esta demanda, los acusados deben obtener el consentimiento de los medios para utilizar sus contenidos y pagar un valor justo por dicho uso”, se sostiene en el documento judicial.

OpenAI y su financiador Microsoft también fueron acusados de ofrecer extractos literales de artículos completos, así como de atribuir información engañosa o inexacta a las publicaciones en determinadas solicitudes.

Otros periódicos implicados en la demanda son The Orlando Sentinel, The Sun Sentinel de Florida, The San Jose Mercury News, The Denver Post, The Orange County Register y The St. Paul Pioneer Press.

En un comunicado, OpenAI no se refirió a las acusaciones específicamente, pero dijo que la compañía tiene “mucho cuidado” con sus productos y proceso de diseño para “apoyar a las organizaciones de noticias”.

La casa matriz de ChatGPT señaló las “constructivas asociaciones y conversaciones con muchas organizaciones de noticias de todo el mundo para explorar oportunidades, discutir cualquier preocupación y proporcionar soluciones”.

Se refería a los medios de comunicación que se han asociado con la “start-up” en lugar de acudir a los tribunales.

Entre ellos, figuran la agencia internacional The Associated Press, el Financial Times, la alemana Axel Springer, el diario francés Le Monde y el conglomerado español Prisa Media.

La demanda conocida este martes se asemeja al proceso presentado por The New York Times en diciembre, en el que también se acusa a OpenAI de robar contenidos para entrenar su potente modelo de IA.

En ese caso, OpenAI se defendió enérgicamente, argumentando que recurrir a datos disponibles públicamente para nutrir su plataforma, incluidos artículos de noticias, constituye un uso legítimo.

OpenAI también acusó a The New York Times de violar las directrices de uso de ChatGPT para generar el contenido que se presentó para respaldar su demanda.

Microsoft declinó hacer comentarios sobre la acción judicial.