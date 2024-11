En poco tiempo, las redes sociales han evolucionado y cambiado los paradigmas de consumo de noticias y contenido. TikTok es una de las plataformas que ha sabido marcar una línea de tendencia fuerte con sus videos cortos, estrategia imitada por Instagram, YouTube y otras. En el segundo día del APEC CEO Summit 24, Shou Zi Chew, director ejecutivo de la compañía china, habló sobre cómo las comunidades en línea impactan en el mundo real, y cómo la red de origen chino se adapta a las necesidades del nuevo mundo.

“TikTok es único en el espacio de los medios sociales. Nuestra plataforma se basa en el optimismo, inspira creatividad y trae felicidad. Nuestra meta es permitir la libre expresión y darle a todo el mundo una voz y la oportunidad de ser escuchado, ofreciendo una ventana para construir y conectarse con muchas otras personas”, comentó en su disertación.

Uno de los proyectos que el CEO mencionó en su conferencia fue TikTok for Good. “‘TikTok for Good’ es una plataforma que nos permite ayudar formas que sean partes de la solución de los problemas que enfrentamos. Tenemos unos 200 mil videos que cuentan historias reales de personas relacionadas con estos temas en los que están trabajando”.

Shou Zi Chew en APEC CEO Summit 24.

¿En qué consiste la iniciativa?

El líder tecnológico mencionó como ejemplo un usuario que expuso su investigación y hallazgos en Antártica o que los temas relacionados con el cambio climático y la vida sostenible generan más de 6.6 mil millones de vistas en la plataforma.

Alguna vez, Denny Handlin, director de marketing empresarial global en TikTok Australia y Nueva Zelanda, dijo sobre el proyecto: “Nació para ayudar a las marcas y empresas creativas a trabajar por el bien en TikTok. Alrededor del 83 % de nuestra comunidad quiere ver cambios significativos y se preocupa por las causas sociales. Otro 72 % cree que las marcas comparten esa carga y deberían ayudar a impulsar estas causas”.

TikTok for Good ha ido más allá de ser simplemente general contenido social relevante, también tiene un impacto en los negocios. “La creatividad, el propósito y los resultados comerciales reales se están uniendo”, mencionó en su momento Handlin.

Por lo tanto, la iniciativa ofrece a las marcas y agencias creativas la oportunidad de desarrollar campañas benéficas diseñadas para visibilizar cuestiones socialmente importantes. Desde la representación de personas con discapacidad hasta la sensibilización sobre la brecha salarial de género.

En ‘Campaign Asia’ se menciona cómo las campañas de ‘TikTok for Good’ pueden ayudar a romper la cultura del silencio, particularmente en los mercados tradicionales.

Las agencias y organizaciones pueden llegar a audiencias específicas gracias a la naturaleza personal del ‘feed’ de TikTok y a la variedad de posibilidades creativas que ofrece la plataforma. Esto es particularmente relevante cuando los mensajes son incómodos de abordar por razones arraigadas en la cultura local.

Un ejemplo es el caso filipino de la ONG Foundation for Media Alternatives (FMA), que trabajó junto a la agencia Dentsu para crear la campaña “Face of Courage” (El rostro del coraje, en español), que presenta representaciones de mujeres filipinas impulsadas por IA y tenía como objetivo “proteger, representar y brindar una salida” a las sobrevivientes del abuso, vinculándolas con líneas de apoyo y otros recursos que podrían beneficiarlas.

O la apuesta de Leo Burnett EAU, que creó “Make up for the Pay Gap” para ItsHerWay.com, la principal red de mujeres emprendedoras de los Emiratos Árabes Unidos. La campaña de ‘TikTok for Good’ destacó la brecha salarial de género, que se sitúa en un 54%.