Si bien, lamentablemente, la instalación de Office pirata suele ser una práctica común, muchas personas no son conscientes que al ser ilegales traen consigo diferentes riesgos que atentas directamente con tu seguridad y privacidad.

Estos riesgos incluyen desde la presencia de virus informáticos hasta la penalidad de multas superiores a US$ 200 000 (de acuerdo a cada país).

La piratería de programas ha acompañado a la industria del software desde sus inicios, pero son perjudiciales para tu dispositivo. Por eso, en esta nota te mostramos cinco riesgos de usar versiones pirata de Windows Office.

1. Tus datos corren riesgo

Los programas de Office que no están registrados, no reciben las actualizaciones de seguridad. Esto deja expuesto tu dispositivo. De esta manera, si no realizaste alguna copia de seguridad adicional perderás toda tu información.

2. Dejan de funcionar de un momento a otro

Los programas piratas no garantizan su funcionamiento óptimo. Por ello, debes tener cuidado ya que en cualquier momento pueden paralizarse y dejar de funcionar sin previo aviso.

3. Peligro de descargar malware

Estos programas piratas, en muchos casos, se descargan con malware. Estos virus y programas que atentan contra tu seguridad y privacidad pueden perjudicarte personalmente (robo de datos) y con el funcionamiento del programa. Además, pueden dañar severamente tu equipo.

4. No tienes todas las funciones de Windows

Las versiones piratas solo te ofrecen herramientas básicas; sin embargo, los programas legales tienen una variedad de funciones que te garantizan mayor seguridad y mejor aspecto. La experiencia de usuario es completamente diferente.

5. Problemas legales

Estas versiones piratas de Office suelen tener problemas legales, pues estos son peligrosos y no garantizan la seguridad del usuario. Además, cada país tiene una ley que protege el Software Legal. En el caso de Perú, por ejemplo, las multas por descargar programas piratas pueden alcanzar hasta 180 UIT. Puedes acceder a esta información en el siguiente enlace.