El actor y conductor de televisión Cristian Rivero compartió en su podcast que actualmente lleva terapia de pareja con Gianella Neyra, actriz y madre de su hijo.

“Yo soy pro-terapia, tengo terapia de pareja, no porque esté mal, sino porque considero que hay momentos en donde nos trabamos y necesitamos poder llegar a acuerdos y ver cosas que no estamos viendo en la otra persona”, dijo Rivero.

¿Cuál fue el tema del podcast de Cristian Rivero?

Cristian Rivero, que ha estrenado su podcast en YouTube, conversó con la psicóloga Lizbeth Cueva sobre los problemas más recurrentes de las parejas, como la falta de confianza, infidelidad y por consecuencia el incremento de divorcios.

“Si estás con alguien y sientes que hay algo que no está funcionando, dile: ‘oye, no me siento cómodo, no me gusta’, y después pruebas con otra persona, pero siempre sean honestos”, agregó el conductor.

El podcast de Cristian Rivero

El conductor de televisión decidió iniciar su proyecto de internet que tenía postergado. Aunque ya venía produciendo contenido en YouTube, hace un par de semanas comenzó a realizar entrevistas, su primer invitado fue el vocalista del Grupo 5, Christian Yaipén.

“Se acaba de concretar un sueño postergado de hace años: producir y conducir un podcast con contenido de valor y bienestar para las personas”, mencionó.