El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y diversos personajes de la industria del entretenimiento se han pronunciado al respecto; sin embargo, no todos usaron sus redes sociales para enviar una felicitación, tal es el caso de Arcángel, quien fue calificado de machista por sus declaraciones.

“Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el cul* en redes sociales por likes”, escribió el cantante de reguetón a través de un historial de Instagram. Ante este mensaje, diversos artistas urbanos se han manifestado a su manera, entre ellos, Daddy Yankee.

Y es que, el popular ‘padre del reguetón’, Daddy Yankee, no envió un mensaje a través de las redes sociales, pero se manifestó en contra de las declaraciones de Arcángel dejándolo de seguir en su cuenta oficial de Instagram.

Daddy Yankee dejó de seguir a Arcangel 🙂 pic.twitter.com/U9CVT1BpwI — Music is life (@musicislife996) March 9, 2021

Cabe señalar que Daddy Yankee no es el único artista urbano que ha mostrado su posición ante las declaraciones de Arcángel. La cantante Anitta también decidió responder a su colega con una reflexión en Instagram y que resultó muy aplaudida por sus miles de seguidores.

“Esta soy yo, mostrando mi cul* en mi Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer.... puedes tú utilizar cul* de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener vistas, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios cul* en sus redes sociales. ¿No merecen respeto?”, escribió la cantante brasileña en su perfil de Instagram.

“Estoy confundida. Poniendo el significado de dama y de caballero en Google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas, pero no tienen nada de caballero. Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin cul* a fuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya. Paz, amor y coherencia”, añadió.

SE DISCULPA, PERO GENERA MÁS POLÉMICA

Para evitar las crecientes críticas, Arcángel se vio en la necesidad de realizar un live en Instagram para disculparse por sus desafortunadas palabras sobre la mujer, pero su mea culpa no convenció a los cibernautas, quienes volvieron a calificar al músico de machista.

“Una pequeña explicación aquí, yo ya he aprendido muchas cosas. Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres... me estaba refiriendo a la mujer decente, seria, trabajadora, que haya sentido que yo le falté el respeto con mi comentario”, dijo Arcángel a través de Instagram.

“Este hombre pide disculpas a las mujeres finas, trabajadoras serias y responsables que hayan sentido que yo les falté el respeto con este comentario, discúlpenme... me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto. Todas son mujeres y todas merecen un respeto”, agregó.

