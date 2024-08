Los Hermanos Yaipén fueron denunciados por incumplimiento de contrato en Europa. Johnatan Machuca, organizador de una serie de eventos en dicho continente, ha presentado una denuncia alegando haber sido engañado por Karen Yaipén, representante de la agrupación.

Mediante unas declaraciones para “Magaly TV, la Firme”, el empresario expresó su frustración y descontento con la situación, alegando que pagó € 11 500 como adelanto sin tener un contrato, ya que confiaba en la experiencia de Yaipén.

“Viajaban 24 personas, ahí fue donde Karen (Yaipén) me llama y pide un adelanto de 10 000 euros, cosa que se le mandó 11.500 euros. Ella me dijo que solo quería un adelanto, como que ya había un poco de confianza”, inició. Añadió luego: “Después, para que me mande el contrato, tuve que cancelarle el 50 %, estaban cobrando 14 000 por presentación”.

No obstante, cuando los músicos llegaron a España, país donde iniciarían las presentaciones, el gerente del grupo, Gianfranco Yaipén, impidió los conciertos alegando falta de pago y desconocimiento por el trato previo de Machuca con su hermana, pidiéndole nuevamente más dinero.

“Cuando me encuentro con él, me dice que no tenía el contrato, que su hermana no le había dicho nada de ningún contrato y que lo mandaría ella. ¿Cómo pensaba que le iba a dar el 50 % si no tenía un contrato?”, comentó.

A su vez, dijo: “Ese fue el acuerdo con Karen. Como que se incomodó con lo que le dije y me dijo que si no le daba el dinero, la gira se cancela”, agregó.

Ante la falta de un contrato formal y la cancelación de los eventos, Machuca solicitó la devolución del dinero, enviándole una carta notarial con su requerimiento, misiva que fue rechazada por los Yaipén.

“Se le solicita que en plazo de 24 horas proceda a indicar los datos correspondientes de una cuenta de ahorros, con la finalidad de realizar la devolución del importe abonado”, rezaba el documento.

Por su parte, Gianfranco Yaipén, miembro de la agrupación, respondió a las acusaciones defendiendo la posición de su equipo. “Respondimos por el tema legal. Es un pata que trata de crear una mentira dentro de todos porque a las finales nosotros tratamos de sacar la gira adelante”, comentó al programa.

Luego, aseguró que no devolvería el dinero porque no tendrías registros del abono. “[...] Él asume un monto, el cual no existe”, añadió desestimando las acusaciones.