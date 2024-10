El actor británico Joseph Quinn, conocido por su papel de ‘Eddie Munson’ en la cuarta temporada de la serie “Stranger Things”, será uno de los invitados principales de la cuarta edición de la Perú Comic Con, que se realizará en Lima el próximo 1 y 2 de marzo del 2025.

El evento geek más grande de Lima regresará en su cuarta edición con un cartel de invitados encabezado por la estrella de “Stranger Things”. Además, el festival renovará su contenido para cautivar a pequeños y grandes con increíbles actividades.

El primer invitado internacional que ha confirmado su participación es el británico Joseph Quinn, quien interpreta a uno de los roles estelares de la cuarta temporada de la serie “Stranger Things”, quien también participará en las películas “Los 4 Fantásticos” y “Gladiador 2″.

Quinn ha ganado aceptación a través de sus papeles en la serie de BBC One, “Dickensian” (2016) y “Howards End” (2017), “Sky Atlantic” y “Catherine the Great” (2019). También tuvo papeles secundarios en “Les Misérables” (2018) y “Strike” (2020), también en BBC One. Fue nombrado Estrella Internacional del Mañana 2018.

Perú Comic Con contará con espacios de activaciones de películas y marcas, zona gaming, exposiciones de fanclubs, cosplay, artista alley, zona market y patio de comidas. Además, en el escenario principal habrá bandas musicales y concursos. Cada semana de octubre, se revelarán nuevos invitados y actividades.

Este prestigioso evento que ya ha traído a artistas como Antony Starr, Karen Fukuhara, Brandon Routh, Lochlyn Munro, Steven John Ward, Walter Jones y Jeff Ward hará una gran apuesta con el objetivo de hacer eco a nivel internacional.

