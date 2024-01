La cuenta oficial de Instagram y Twitter de “Stranger Things” confirmó el 8 de enero de 2024 que la temporada 5 de la exitosa serie de Netflix está oficialmente en producción. La publicación incluía una imagen de un guión de la temporada 5 con la leyenda “¡Código rojo! La temporada 5 de “Stranger Things” oficialmente ha comenzado”.

La temporada 5 será la última temporada de la serie y se espera que se estrene en 2024 o 2025. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, han dicho que esta será la “temporada más ambiciosa hasta la fecha”, con el regreso de todos los actores de siempre confirmados.

Los fanáticos de la serie están emocionados por la noticia de la temporada 5. La temporada 4 de “Stranger Things” fue un gran éxito, y los fanáticos están ansiosos por ver cómo terminará la serie.

🚨CÓDIGO ROJO🚨¡La producción de Stranger Things 5 oficialmente ha comenzado! pic.twitter.com/0CtEWEdQS8 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 8, 2024

¿Qué podemos esperar de la temporada 5 de “Stranger Things”?

Los hermanos Duffer han dicho que la temporada 5 será una “historia de cierre” para la serie. Esto sugiere que la temporada resolverá los principales hilos argumentales de la serie, como la identidad de Vecna, el destino de Eleven y el futuro de Hawkins.

También se espera que la temporada 5 sea más ambiciosa en cuanto a escala y alcance que las temporadas anteriores. Los hermanos Duffer han dicho que la temporada tendrá “un final épico”.

¿Qué pasó en la temporada 4 de “Stranger Things”?

La temporada 4 de Stranger Things se divide en dos partes, la primera parte se estrenó el 27 de mayo de 2022 y la segunda parte el 1 de julio de 2022. La temporada se desarrolla en 1986 y se centra en los personajes que se han separado en tres ubicaciones diferentes.

Hawkins

En Hawkins, Indiana, Eleven, Mike, Will, Jonathan y Argyle se unen para investigar la muerte de Chrissy Cunningham, una animadora de la escuela secundaria que fue asesinada por Vecna, un nuevo monstruo del Upside Down. Eleven, que ha perdido sus poderes, se somete a tratamiento en el laboratorio de Hawkins bajo la supervisión de Dr. Brenner.

California

Joyce Byers y Jonathan Byers se mudan a California con Will y Eleven. Will está luchando para adaptarse a su nueva vida y comienza a tener visiones de Vecna. Joyce, Jonathan y Will se unen a Murray Bauman para investigar a Vecna y encontrar una manera de detenerlo.

Rusia

Hopper, Joyce y Murray se encuentran en una prisión rusa donde Hopper está prisionero. Hopper se escapa de la prisión y se une a Joyce y Murray para encontrar a un científico ruso que puede ayudarlos a detener a Vecna.

Al final de la temporada, los personajes logran detener a Vecna, pero no sin consecuencias. Vecna abre un portal entre el Upside Down y el mundo real, lo que permite que el Upside Down comience a invadir el mundo real.

La temporada 4 de Stranger Things fue un gran éxito de crítica y público. La temporada recibió elogios por su acción, su historia y su desarrollo de personajes. La temporada también fue un éxito comercial, convirtiéndose en la serie más vista de Netflix en su lanzamiento.

VIDEO RECOMENDADO La actriz, que ya tiene 16 años, está a punto de estrenar en Netflix una nueva película en la que da vida a la hermana de Sherlock Holmes. https://elbocon.pe/boconvip/netflix-anuncia-el-primer-drama-de-ficcion-sobre-ayrton-senna-video-caio-gullane-brasil-nndc-noticia/