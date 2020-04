A pesar de cuarentena por el coronavirus (COVID-19) que se vive en gran parte de Estados Unidos, existen celebridades que tienen la oportunidad de compartir buenas noticias. Katy Perry y Orlando Bloom acaban de anunciar en Instagram el sexo de su bebé. La noticia fue celebrada por todos sus fanáticos en redes sociales.

Katy Perry, quien se convertirá en madre por primera junto al actor Orlando Bloom, anunció en Instagram que tendrá una niña. La publicación de la intérprete de ‘Dark Horse’ obtuvo más de tres millones de ‘likes’ por parte de todos sus fanáticos.

En imágenes se puede ver una fotografía de Orlando Bloom con el rosto cubierto de crema. “Será una niña”, escribió Katy Perry en la descripción de la imagen. Los seguidores le hicieron sentir todo su apoyo.

“Será una bella niña como la madre”, “Una buena noticia en medio tanta tristeza”, “Es una gran noticia”, “Orlando luce muy feliz”, escribieron los seguidores de la pareja de famosos.

Como se recuerda, fue luego de la ceremonia de Los Globos de Oro 2016 que la pareja se conoció en una cena con el actor Denzel Washington. Orlando se le acercó a la cantante para robarle una hamburguesa. Según confiesa ella, primero pensó en detenerlo, pero al verlo pensó que “era muy guapo”.

El actor británico también contó a “Sunday Today” que nunca piensa en divorciarse de Katy Perry. “Era muy importante para mí saber que estábamos alineados y en la misma página. He estado casado y divorciado en el pasado y sinceramente no quiero pasar por lo mismo. Los dos somos perfectamente conscientes de lo que pasa en esas situaciones. Ella es una mujer extraordinaria, me impresiona con todo lo que hace y me inspira a la hora de ser un hombre mejor”, contó Orlando.

