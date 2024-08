El Poder Judicial ha ordenado la captura de Hialmar Laynes, un hombre de 55 años denunciado por acosar a la periodista Manuela Camacho desde junio. La decisión, que implica una prisión efectiva de 5 años, fue recibida con emoción por la periodista, quien expresó sus sentimientos a través de una transmisión en vivo.

Camacho utilizó sus redes sociales para compartir entre lágrimas y palabras de aliento sus emociones por el encarcelamiento de su acosador. Asimismo, denunció presuntos actos de maltrato por parte de funcionarios públicos durante su proceso legal.

“Es muy revictimizante. No puedo explicar lo doloroso que ha sido este proceso para mí y para Ximena, Trilce, y María Fernanda. Estoy llorando porque he tenido que resistir mucho para que se diera esta sentencia, y pensé que era justo compartirlo con ustedes, quienes me han apoyado muchísimo”, dijo en Instagram.

Manuela Camacho denuncia obstáculos en el proceso legal





En junio de 2024, Manuela Camacho denunció que recibía mensajes intimidatorios de agresión sexual y física por parte de Hialmar Laynes. Junto a ella, sus colegas Trilce Reyes, Ximena Carrasco y María Fernanda Montenegro también señalaron haber sido víctimas del mismo sujeto, entre

“Espero que Hialmar sea encontrado y detenido cuanto antes, y que esto siente un precedente importante. El acoso no debe minimizarse, es una realidad grave que debe ser tomada en serio”, comentó. La periodista precisó que la orden de encarcelamiento fue dada por incumplimiento de sentencias del Estado, y no por los casos denunciados.

Manuela también denunció constantes obstáculos en el ejercicio de su derecho a la defensa. A pesar de contar con una orden de audiencia, se le impidió el acceso a la misma, argumentando que no tenía la calidad de parte agraviada. “[...] No permitieron el ingreso de mi abogada porque la parte agraviada es el Estado y no nos consideraron”, reveló.

Acto seguido, la exestrella infantil de “América Kids” sentenció: “El sistema nos ha dejado desamparadas, nos ha dado la espalda, nos ha perseguido y criminalizado”. Luego añadió: “La justicia parece estar en contra nuestra porque no hemos permitido que nos amedrenten”.

Agradeció el apoyo de sus seguidores





Finalmente, culminó su mensaje agradeciendo a quienes acompañaron su proceso: “Gracias por hacernos sentir acompañadas”.

“Espero poder regresar a Perú algún día y poder darles buenas noticias sobre Hialmar, que nunca más podrá atormentarnos ni jugar con nuestra mente. Todos tenemos derecho a vivir libres de violencia, tanto física como psicológica”, concluyó.

Poder Judicial ordena encarcelar a Hialmar Laynes, acosador de Manuela Camacho





El viernes 16 de agosto, el Poder Judicial dictó una orden de captura y encarcelamiento contra Hialmar Laynes Sánchez, denunciado por acosar a cinco periodistas, entre ellas Manuela Camacho, quien lo expuso en junio de 2024. La decisión se basó en el incumplimiento de las normas de conducta previamente impuestas.

La jueza Martha Carranza, quien también fue acosada por Laynes Sánchez a través de redes sociales, ordenó su encarcelamiento por cinco años en un penal determinado por el INPE. La audiencia se realizó en privado y sin la presencia de las periodistas denunciantes.

En su cuenta de X (antes Twitter), el Poder Judicial informó: “Revocamos la condena de cinco años suspendida por efectiva debido a que Hialmar Laynes Sánchez incumplió las reglas de conducta al enviar nuevos mensajes de contenido pornográfico a Manuela Camacho Jaramillo”.

Aunque recibió una sentencia de prisión suspendida el 2 de agosto, volvió a acosar a Camacho, lo que llevó a la revocación de su sentencia y su captura el 16 de agosto. Las periodistas afectadas han prometido continuar con sus procesos legales para asegurar una condena por acoso.