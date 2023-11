La intriga por conocer al actor que dará vida nuevamente a Mr. Fantástico en el MCU podría llegar a su fin, ya que, según trascendió, Pedro Pascal daría vida a Reed Richards, de Los 4 Fantásticos, en una nueva película del estudio.

En ese sentido, el actor chileno Pedro Pascal, recordado por sus roles en “Game of Thrones”, “Narcos” y “The Mandalorian”, estaría en negociaciones para integrar el elenco de la nueva película de Marvel Studios.

De acuerdo con lo difundido por el medio estadounidense Deadline, las conversaciones entre el intérprete y Marvel están en curso.

Asimismo, el medio explicó que el productor de Marvel Studios Kevin Feige pretende que Pascal figure en más producciones del MCU.





Reed Richards en el MCU





Cabe precisar que el personaje de Reed Richards ya tuvo apariciones en las películas de Marvel Studio, por ejemplo, en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, en donde Mr. Fantástico fue interpretado por John Krasinski (The Office).

Actualmente, Pedro Pascal está próximo a grabar Gladiador 2, la segunda temporada de The Last of Us, así como Weapons de Zach Cregger.