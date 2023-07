La serie “The Last of Us”, adaptación del videojuego que lleva el mismo nombre creado por Neil Druckmann, llegó al streaming a inicios de este 2023 y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los televidentes. Por ello, no es sorpresa que el programa protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey haya sido nominado a los Premios Emmy 2023 que desarrollará su gala principal el próximo lunes 18 de septiembre.

La adaptación televisiva competirá en la categoría de Mejor serie dramática, así como por Mejor actor y actriz de serie dramática. A continuación, te revelamos en qué servicio de streaming disfrutar todos los episodios de “The Last of Us”.

¿Dónde ver “The Last of Us” en streaming?

La serie “The Last of Us” con Pedro Pascal y Bella Ramsey se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max, exclusivamente para suscriptores del servicio.

En Perú, el costo de suscripción es de 29,90 soles al mes. Si adquieres el plan de 12 meses, el costo total es de 254,90 soles.

(Foto: HBO)

¿En qué categorías del Emmy 2023 participa “The Last of Us”?

La serie competirá en estas categorías de los Premios Emmy 2023:

Mejor serie dramática

Mejor actor de serie dramática por Pedro Pascal

por Pedro Pascal Mejor actriz de serie dramática por Bella Ramsey

por Bella Ramsey Mejor actor invitado para una serie dramática por Murray Bartlett / Lamar Johnson / Nick Offerman / Keivonn Montreal Woodard

por Murray Bartlett / Lamar Johnson / Nick Offerman / Keivonn Montreal Woodard Mejor actriz invitada para una serie dramática por Melanie Lynskey / Storm Reid / Anna Torv

por Melanie Lynskey / Storm Reid / Anna Torv Mejor dirección de una serie dramática

Mejor casting para una serie dramática

Mejor diseño de producción de un programa narrativo contemporáneo (una hora o más)

Mejor vestuario contemporáneo para una serie

Mejor montaje de una serie dramática

Mejor peinado contemporáneo

Mejor diseño del título principal

Mejor maquillaje contemporáneo (no protésico)

Mejor maquillaje protésico

Mejor composición musical para una serie (partitura dramática original)

Mejor montaje de sonido para una serie de comedia o drama (una hora)

Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama (una hora)

Mejores efectos visuales especiales en una temporada o película

Mejor guion de serie dramática

¿De qué trata “The Last of Us”?

La adaptación del videojuego creado por Neil Druckmann y con el guion de Craig Mazin sigue la historia de Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams (Bella Ramsey), quienes deberán unirse para, básicamente, sobrevivir.

En “The Last of Us”, ellos viven en un mundo donde una terrible epidemia aqueja a la humanidad –y la convierte en caníbales-. En ese contexto, la pequeña parece ser la respuesta a todo este problema. Por eso deberán atravesar Estados Unidos y mantenerse con vida.

(Foto: HBO Max)

Mira el tráiler oficial de “The Last of Us”

¿Quiénes integran el cast de “The Last of Us”?

En la nueva serie de HBO, los protagonistas de la historia son el actor chileno Pedro Pascal y la actriz estadounidense Bella Ramsey.

Estos son los actores que completan el elenco de “The Last of Us”:

Pedro Pascal como Joel Miller

Bella Ramsey como Ellie Williams

Nick Offerman como Bill

Anna Torv como Tess

Merle Dandridge como Marlene

Murray Bartlett como Frank

Gabriel Luna como Tommy Miller

Jeffrey Pierce como Perry

Storm Rei como Riley

Nico Parker como Sarah

Bella Ramsey y Pedro Pascal en "The Last of Us". (Foto: HBO)

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO