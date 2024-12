Victor Willis, letrista y voz principal de Village People, reveló que “Y.M.C.A.”, uno de los principales éxitos del grupo, no fue creado como un himno LGTB+, expresando frustración por lo que considera una “falsa suposición” perpetuada por los medios de comunicación, para advertir que tomaría acciones legales contra quienes sigan afirmando lo contrario.

En redes sociales, el cantante aclaró que el tema, lanzada en 1978 como parte del álbum “Cruisin’”, hace referencia a actividades que conocía sobre la Asociación Cristiana de Jóvenes (Y.M.C.A., por sus siglas en inglés), como deportes y alojamiento económico, sin ninguna connotación sexual o temática LGBT+. “Cuando digo ‘pasar el rato con todos los chicos’, es solo jerga de los años 70 para describir a jóvenes practicando deportes o jugando. No tiene nada de gay”, explicó en Facebook.

Willis, quien coescribió el tema con Jacques Morali, aceptó que algunos miembros de la banda eran homosexuales, pero aseguró que esto no determinó el mensaje de la canción. Aunque no le molesta que la comunidad LGBTQ+ la adopte como himno, insistió en que asociarla con la cultura gay es erróneo y difamatorio, por lo que no descarta tomar acciones legales. “Es una invitación a la inclusión, no a prácticas que algunos han interpretado de forma equivocada”, señaló.

Finalmente, Victor se refirió a la polémica por el uso de “Y.M.C.A.” en eventos políticos, especialmente durante la campaña del presidente Donald Trump. Aunque al principio mostró su desacuerdo, terminó autorizando su uso, reconociendo que esto ayudó a renovar la popularidad del tema. “Trump parece ser un verdadero fan de la canción, y eso contribuyó a que regresara a las listas de éxitos”, explicó.