Este 2025, Alejandra Baigorria y Said Palao tienen planeado celebrar su matrimonio a lo grande. Eso sí, todavía no han acordado la posibilidad de transmitir la ceremonia, pero, de hacerlo, sería a través de YouTube y mediante una suscripción, para que aquellos que quieran ver la boda paguen por hacerlo.

En una reciente entrevista, Alejandra Baigorria reveló que, si bien no ha conversado con ningún canal, considera la opción de transmitir su boda por YouTube para que sus seguidores puedan estar cerca a ella en su día especial.

“La boda probablemente va a ser transmitida, pero en mi canal de YouTube. Está en conversaciones, lo que pasa es que todas las abuelitas se encuentran conmigo y me dicen: ‘por favor, Ale, lo que más desearía es verte, verlo en vivo’. La gente quiere y si la gente lo pide. Aparte, sean sinceras, si me van a rajar, que me rajen pagando en mi canal de YouTube, así de fácil. Se suscriben, pagan y después rajen”, bromeó la empresaria.

En su reciente participación en el programa sabatino “Estás en todas”, Alejandra Baigorria y Said Palao reiteraron la posibilidad de que su boda se transmita a través de YouTube.

Como se recuerda, en enero del 2024, Said Palao y Alejandra Baigorria se comprometieron después de tres años de relación. El emotivo momento quedó registrado en redes sociales, donde se ve al chico reality de rodillas ante la empresaria en una playa de Filipinas.

Tras su compromiso, la pareja a enfrentado diversos rumores de una posible separación y de una presunta cancelación de la boda; sin embargo, se han mantenido firmes ante la adversidad y cuentan los días para unir sus vidas en matrimonio.

Ale Baigorria habla sobre su boda