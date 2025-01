Christian Cueva ha sido el centro de la polémica en los últimos meses; sin embargo, el futbolista se mantuvo en silencio hasta ahora que decidió ofrecer una entrevista al programa “Andrea”, donde hizo reveladoras confesiones, entre ellas, que se casó con Pamela López sin estar enamorado de la madre de sus hijos.

En conversación con Andrea Llosa, quien viajó hasta Cusco para la entrevista, el volante del club Cienciano confesó que ya no sentía amor por su aún esposa cuando se casó en diciembre del 2019.

“No me caso enamorado, no me caso con los mismos sentimientos del inicio de mi relación. Ya tenía mi tercera hijita, lo primero que hice fue tratar de fortalecer a mi familia y estar al lado de las personas que estuvieron a mi lado en los buenos y malos momentos”, contó Christian Cueva.

“Mucha gente me juzga, y está bien. He cometido errores y lo asumo”, añadió el futbolista, marcando un momento de reflexión en la entrevista.

¿Cuándo se casaron Christian Cueva y Pamela López?

El 21 de diciembre del 2019, Christian Cueva y Pamela López celebraron su matrimonio civil en Trujillo. La recepción se realizó en el local fundo Sánchez Córdoba, de la exclusiva zona Residencial El Golf en el norte del Perú. A la ceremonia privada llegaron algunos futbolistas como Ronald ‘El Patito’ Quinteros y Carlos Fernández.

“Ya pasé por muchos momentos, pero creo que es de hombres saber levantarse y hoy te digo que soy de esos hombres que se va a levantar. Por el amor que te tengo y por el amor a mis hijos y a Dios”, le dijo el futbolista a su esposa en aquella oportunidad.

Horas antes de celebrar su matrimonio en estricto privado, Christian Cueva y Pamela López decidieron bautizar a su hija menor: Gianna Pamela. Cabe recordar que la fecha también coincidió con la boda de Edison Flores y Ana Siucho.

