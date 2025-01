Christian Domínguez ha confirmado su presentación para el sábado 1 de febrero en el estadio del club Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, como parte de “La Noche del Rico Garci”, donde Pamela López será la animadora principal.

En declaraciones a Radio Panamericana, Domínguez aclaró que desconocía la inclusión de Pamela en el espectáculo. Sin embargo, dijo no tener inconvenientes en compartir escenario: “No sabía, pero si ella va a ser la animadora del evento, yo no tengo ningún problema. Estamos en el mismo evento y no veo eso como un problema”.

CONOCE MÁS: Karla Tarazona y Christian Domínguez comparten románticas fotos de sus vacaciones

El también conductor de “Préndete” descartó cualquier incomodidad relacionada con López, pese a las especulaciones surgidas por la relación de sus respectivas exparejas, Pamela Franco y Christian Cueva.

“Siempre he comentado lo mismo. Yo no le quito el trabajo a nadie. Era de esperarse que esto pasara porque es sumamente mediático lo que ha sucedido”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: Gran Orquesta Internacional supera accidente y confirma concierto de fin de año

Domínguez destacó que su prioridad es ofrecer un buen ‘show’ musical para el público cusqueño y equipo local. “Lo importante es que la gente del Cusco lo goce y que el equipo, que es su presentación, esté contento”, afirmó.

El evento, conocido como “La Noche del Rico Garci”, comenzará a las 5:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y contará con la participación de la Gran Orquesta Internacional, junto a otros artistas y animadores.