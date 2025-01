Christian Domínguez y Karla Tarazona protagonizaron una tensa discusión este martes 21 de enero, en la reciente edición de “Préndete”. El hecho sucedió luego que el cantante abandonó el set el pasado lunes tras hablar de sus excompañeras de “América Hoy”. La también locutora radial le aconsejó a Domínguez que debe elegir mejor a sus amistades.

“Uno puede tener sus amistades, sus conocidos porque amigos contados, y creo que a él se lo demostraron cuando pasó su problema y le dijeron ‘chau’”, dijo Tarazona.

Christian Domínguez no tardó en responder y resaltó que él no se molestó porque mencionaron a sus excompañeras de trabajo en América Televisión, sino por la reiteración de la pregunta, ya que varias veces ha hablado del mismo tema.

“Yo no me he molestado porque hayan hablado de mis excompañeros. A mí no me molesta su opinión, no pretendo cambiarla, mi molestia es porque ustedes saben mi respuesta y ustedes seguían preguntándome, me decían que opine y yo dije que no. Me incomodé porque me preguntaban lo mismo, yo no me he molestado porque han hablado de..., sino porque me repreguntaban y me pareció una provocación. No me incomoda la pregunta, si no la repregunta”, precisó.

Además, el cantante también explicó que no se fue del estudio, sino que se retiró de su camerino porque no iba a aparecer en el bloque musical. En su descargo, le aclaró a Karla Tarazona que él es su compañero de conducción.

“Yo no vengo acá para que me entrevistes, soy tan conductor como tú… Karla me faltó el respeto”, dijo, refiriéndose al momento donde Tarazona dijo que le importaba “tres pepinos” que vuelva o no al programa.

“No puedes decirle a todos lo que te dé la gana, yo no soy todos. Tú puedes decir lisuras, pero para mí, la persona me trata como yo la trata, a mí no me hables con lisuras ni me mandes por acá... Siempre te lo he dicho, fuera de cámaras también”, añadió un indignado Domínguez.

Domínguez califica como amiga de Karla Tarazona

Como era de esperarse, Karla Tarazona no se quedó callada y respondió claramente a Domínguez, asegurando que las veces que ella lo ha “mandado lejos”, ha sido cuando el cantante “ha metido la pata”, en referencia a las infidelidades de Domínguez.

“Yo acepto el sarcasmo... eso no te lo voy a poder cambiar, y así también en tu amistad lo acepté”, respondió Domínguez, a lo que Tarazona respondió con sorpresa: “¿amistad?”.

“Desde que somos amigos, desde el primer día te dije que el sarcasmo lo entiendo, pero las faltas de respeto no”, intentó excusarse Domínguez. “Ahora es amistad”, replicó Tarazona, quien añadió “más adelante vamos a continuar la conversación”.

Como se recuerda, Karla Tarazona y Christian Domínguez se fueron de vacaciones juntos y muchos especulaban que habían retomado su relación; sin embargo, su reciente discusión ha complicado su posible reconciliación.

