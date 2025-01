La relación entre Pamela López y los padres de Christian Cueva se debilitó aún más. Hace unos días, la influencer protagonizó una discusión con su exsuegra en pleno aeropuerto. A este altercado se suma un video donde se observa a Pamela Franco junto a los padres del pelotero en el estadio de Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.

La trujillana se mostró sorprendida, pues no tenía conocimiento de la cercanía entre ellos. Tras ver las imágenes, marcó distancia de los parientes de Cueva y aseguró que ya no se referirá al tema.

“ Ellos no son mi familia . Lastimosamente, las cosas sucedieron así. Yo no tendría más que opinar”, declaró ante las cámaras de “Amor y fuego”, quienes la abordaron durante un evento.

Como se recuerda, Pamela Franco cantó e hizo bailar a cientos durante la presentación del club Cienciano. La cumbiambera salió al escenario con la camiseta del pelotero para dejar en claro que están juntos y más felices que nunca.

En los últimos días, Pamela López ha brindado una serie de entrevistas en las que ha revelado varios acontecimientos, entre ellos que iba a protagonizar un videoclip de Brunella Torpoco ; sin embargo, grande fue su sorpresa cuando el proyecto se cayó y, posteriormente, vio a la pareja de Cueva en su puesto.

“Hubo una conversación, no sé si con ella o con su manager. Tenía todo programado para ese video, pero no sucedió. En la madrugada le dijeron a mi manager que no iba y una semana después se grabó su video”, confesó ante Karla Tarazona en Radio Panamericana.