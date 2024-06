Perdió la compostura. Dorita Orbegoso, modelo y bailarina peruana, protagonizó un enfrentamiento en la vía pública con otra mujer, a quien terminó forcejeando en plena calle.

Las imágenes, difundidas tanto por “Magaly TV, la Firme” y “Amor y Fuego”, evidenciaron a la modelo muy alterada y arremetiendo contra otra mujer, quien aparentemente le habría ganado un lugar en el estacionamiento vehicular.

Según lo comentado por Rodrigo González, el incidente ocurrió en La Victoria, distrito de Lima, específicamente en las afueras de una empresa de transporte, la misma que realiza encomiendas a otros departamentos del Perú.

Vestida con una polera de color blanco y un pantalón de franela negro, la modelo increpó a la mujer por haberse saltado la fila para luego posicionarse en el lugar que Orbegoso ocuparía.

“He estado esperando, ¿cómo vas a ver sino pones intermitentes? Te estoy diciendo que te mueves y no lo haces”, dijo la modelo, para luego pedirle a gritos que mueva su vehículo.

“Saca tu carro, aprende a respetar, anda (la toma del brazo) Estoy adelante tuyo y tú te metes, aprende a respetar. Yo he volteado, no seas mentirosa”, agregó luego.

Tras ello, Dorita no pudo contener su impaciencia y frustración, por lo que empujó a la mujer en reiteradas ocasiones. La otra persona evitó responder las acciones ofensivas. “Qué te pasa, no me empujes”, le increpó a Orbegoso.

En ese sentido, luego de recibir una ola de críticas por su accionar, la modelo declaró que no es un persona violenta, pero que reaccionaría en caso sea necesario.

“Nunca me dejó pisar el poncho, si me buscan me van a encontrar donde sea, aunque eso no quiere decir que ande por ahí buscando pleito a la gente, no es mi forma de actuar, pero si me buscan me defiendo, así de sencillo”, dijo a Expreso.