Alejandra Baigorria suele tener algunos problemas en la cocina de “El gran chef famosos: La academia”; sin embargo, en esta oportunidad no pudo soportar la frustración y terminó llorando en el suelo del almacén. Tuvo que ser consolada por su compañero Tito Vega ya que sus cachangas no tenían la forma que esperaba.

Tras emplatar su primer plato de la noche, Alejandra Baigorria no pudo con la frustración y se fue hasta el almacén del estudio para sentarse detrás de un mostrador a llorar. Su compañero Tito Vega notó lo que sucedía e intentó consolarla.

“No puedo estar aquí tranquilo, viendo que Ale la está pasando mal atrás”, comentó el actor de “Pituca sin lucas”. Finalmente, Baigorria regresó a su cocina y fue alentada por el jurado, quienes le pidieron que aprenda a manejar sus emociones.

“Ale, te has frustrado mucho con esta preparación. Tienes que estar tranquila porque esto es solo el primer plato, te queda el segundo y tienes mucha capacidad, nos has demostrado que tienes buena sazón, tranquila, enfócate en el segundo plato”, dijo el jurado Giacomo Bocchio.

“Comencé mal, eso es como cuando te levantas con el pie izquierdo y todo te sale mal en el día, eso me pasó hoy. Parece que hubiera pasado un gato negro, crucé una escalera, se me rompió un espejo, todo me pasó justo hoy”, explicó Baigorria.

La competencia continuó y Alejandra Baigorria, pese a su esfuerzo, no pudo evitar caer en Noche de desaprobados. Ella junto a Chapasa y Tito Vega tendrán que volver a competir por su permanencia. Por su parte, Andrés Salas clasificó al siguiente nivel.

