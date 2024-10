El último sábado 12 de octubre, el programa “El gran chef famosos: La academia” vivió una noche peculiar con invitados, quienes apoyaron a los alumnos en sus preparaciones. Uno de los momentos más recordados de la gala fue cuando José Peláez quiso imitar cómo se pone Alejandra Baigorria cuando se estresa en la cocina.

“Eso sí, se queja… Como si fuese a perder toda la noche”, empezó diciendo Peláez, para luego imitar a la chica reality y la forma en cómo actúa cuando algo no sale como esperaba.

“Ay, ay. Esto me salió una porquería. Esta no es la Alejandra que yo quiero mostrarle a la vida, esta no es la Alejandra que no quiero mostrarle al mundo”, bromeó el conductor del programa.

Inmediatamente, todos en el set de “El gran chef famosos: La academia” se rieron, incluida Alejandra Baigorria, quien tuvo a Rafael Cardozo como invitado; sin embargo, no pudo salvarse de la noche de desaprobados.

Pese a su esfuerzo, Alejandra Baigorria cayó en noche de desaprobados y tendrá que volver a competir para evitar ser expulsada. Canchita Centeno también fue sentenciada, mientras Andrés Salas y Chapasa clasificaron a la siguiente etapa del programa.