La cantante peruana Lita Pezo fue eliminada de “El gran chef: Famosos” a puertas de la gran final, obteniendo el quinto lugar de la competencia gastronómica.

Tras preparar un salmón wellington, la exparticipante del Festival de Viña del Mar quedó fuera de la competencia por detalles mínimos en su platillo, según los jurados.

De ese modo, la intérprete se mostró agradecida por el recibimiento que tuvo en el “reality” de Latina TV y expresó su gratitud al público que la respaldó en su gesta por la Olla de Oro.

“Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de mostrar al público una personalidad que de repente muchos no conocían. Gracias por eso. A los miembros del jurado por las enseñanzas, por la paciencia también. A ti Peláez por ayudarme, por las risas. La pasé muy bien”, dijo la joven entre lágrimas.

Tras ello, Pezo se dirigió a sus compañeros para expresarles su agradecimiento, indicando que no se sentía una persona famosa, lo que motivó su miedo a la competencia.

“[...] No me sentía ni chef ni famosa. Ellos me hicieron una compañía muy bonita, me trataron muy bonito, me hicieron sentir muy cómoda. Gracias por los cuidados, por el amor. Yo voy a seguir luchando por mis sueños”, indicó.

¿Quiénes son los finalistas?





Tras la salida de Lita Pezo, quedaron 4 famosos que disputarán la final de “El gran chef: Famosos”. Estos son el actor Emilram Cossío, la exbailarina Dorita Orbegozo, el exchico “reality” Gino Assereto y el conductor Mathías Brivio.

Ellos competirán este sábado 25 de mayo a las 9 de la noche en la semifinal del concurso. Un participante será eliminado antes de la edición que definirá al ganadora o ganadora de la tan preciada Olla de Oro.