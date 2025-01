“El gran chef famosos” empieza el 2025 con un gran anuncio, y es que tras haber llegado a la mitad de su actual entrega, ya confirmó que tendrá una nueva temporada. La gran sorpresa será que el conductor José Peláez dará un paso al costado y su lugar será asumido por el actor Armando Machuca.

A través de las redes sociales de Latina se compartió un video donde José Peláez explica el verdadero motivo de su alejamiento del programa. Eso sí, aclara que solo se distanciará por una temporada.

“Chefcitos, después de once temporadas, casi 2 años, donde en el medio me casé y recientemente tuve un hijo, me toca descansar una temporada. Se viene una temporada sumamente especial y divertidísima, por lo que los dejamos en las mejores manos. Con ustedes el único Armando Machuca”, dijo Peláez.

“Se viene una temporada espectacular, gracias por la oportunidad. Voy a cuidar tu cocina como debe ser y traer pura diversión a los pericotitos”, agregó Armando Machuca.

Como era de esperarse, los fieles seguidores del programa lamentaron la salida de José Peláez, pero entendieron que se tomará un descanso para pasar tiempo con su esposa y recibir a su futuro bebé. Eso sí, confían en que Armando Machuca será un gran conductor de la nueva temporada.

Cabe señalar que “El gran chef famosos” anunció su nueva temporada “Pericotitos”, enfocada en la participación de famosos con sus hijos. Esta innovadora entrega llegará a las pantallas tras el final de “La Súper Revancha”.

