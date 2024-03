El pasado lunes 18 de marzo se llevó a cabo una nueva eliminación de “La Casa de los Famosos”. Esta vez, el competidor peruano Guty Carrera, quien portaba un traje azul, abandonó el reality y se convirtió en el octavo participante que deja el famoso reality show de Telemundo.

El popular ‘Potro’, recordado por su pasado en “Esto es guerra”, no logró convencer al público y obtuvo un bajo porcentaje de votos, por lo que le dijo adiós a la competencia, mientras Cristina regresó a la casa desde el Salón de Usos Múltiples (SUM).

Antes de irse, Guty Carrera tuvo un peculiar mensaje para su compañera salvada, y es que, en medio de la seriedad, el peruano le hizo un pedido a Cristina.

“Felicidades. Diles que no pierdan su esencia, que sean felices... No te olvides de decirles porfa y no cambies tu esencia tampoco. Y, ¿te puedo pedir un último favor?, desenmascara a todos ¿okey?”, expresó Guty Carrera.

Cabe señalar que, en redes sociales, muchos seguidores de “La Casa de los Famosos” celebraron que Guty Carrera haya dejado la competencia, pese a que su complicada relación con Serrath podría mantenerlo vivo en el reality.

