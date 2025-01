El futbolista peruano Jesús Barco sorprendió a todos al revelar que, durante su primera cita con Melissa Klug, no tenía el dinero suficiente para pagar la cuenta, por lo que pidió prestado a sus amigos. Según dijo, esta experiencia le generó fiebre y escalofríos ante la desesperación de no poder cubrir la cuenta.

En una reciente entrevista con el programa “La Fe de Cuto”, conducido por el exfutbolista Luis Guadalupe, Jesús Barco contó que se llevó una gran sorpresa al ver que su cita con Melissa Klug se convirtió en una salida más grande, ya que la popular ‘Blanca de Chucuito’ llegó acompañada de Alexandra Méndez y su maquillador.

“Cuando sales con Melissa, no sales solo con Melissa; sales con la ‘Chama’ y su maquillador. Sales con los tres, en combo. Ya había sacado mi cuenta, dije que pidan: un ceviche, un par de cervezas... Ya tenía mi cálculo porque en la carta veía los precios. Estaba bien, no había excedido el presupuesto”, reveló Barco.

“El escalofrío me dio a la hora de la cuenta. Abro mi teléfono y el banco me había comido la plata, no sé por qué, no sabía qué decir... Dije ‘tres más’ (otra ronda), no tenía, pero dije para hacerla larga. ‘Voy al baño’, dije y llamé a mis amigos para que me presten plata. Como una hora me demoré en el baño”, añadió.

Según el futbolista peruano, esta situación le provocó una intensa fiebre ante la desesperación de no poder cubrir la cuenta. “Si estás invitando, qué iba a decir... quedas mal. Un causa (amigo), el último, me contestó, no me quería prestar, pensaba que era floro. Me prestó 250 soles. Ese momento fue horrible, pero me salvó”, dijo.

Cabe señalar que esta anécdota sucedió cuando Jesús Barco empezó a salir con Melissa Klug, ahora ya tiene una situación más estable y son padres de una niña.