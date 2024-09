Magaly Medina expresó su indignación ante las declaraciones de Tomás Angulo, quien sugirió que la conductora apoyó y promocionó sus espectáculos en el pasado. Durante la emisión de “Magaly TV, la Firme”, Medina negó rotundamente cualquier vínculo cercano con el conferencista, aclarando que nunca fueron amigos. “Has estado en mi casa un par de veces porque te invité a mi canal de YouTube, no porque te haya invitado a compartir conmigo”, explicó la conductora, subrayando que esas interacciones fueron estrictamente profesionales.

El conflicto surgió cuando Angulo compartió en redes sociales fotos de Medina en uno de sus shows, insinuando que ella había disfrutado y respaldado sus presentaciones, incluso que habría colaborado. Ante esto, la Urraca se mostró furiosa y afirmó que tomará medidas legales por el uso de su imagen sin autorización. “El doctor Angulo está rebasando los límites. El uso indiscriminado de mi imagen en su show y redes es algo que ya he trasladado a mis abogados”, señaló Medina, molesta por el intento de Angulo por vincularla con su trabajo.

La conductora también aclaró que, aunque en el pasado hizo ciertos favores promocionando libros y shows de Angulo, fue únicamente por insistencia de él y sin haber leído sus obras o asistido a sus eventos. “Nunca he leído un libro suyo ni he asistido a sus shows, salvo una vez que lo hice por insistencia suya”, dijo Medina, enfatizando que no tiene interés en su trabajo ni en mantener ningún tipo de relación personal con él.

Por su parte, Angulo intentó desmentir las declaraciones de Medina mostrando más fotos de la conductora en sus espectáculos, pero esto solo avivó la molestia de la presentadora, quien reafirmó que esas imágenes no prueban una relación cercana. “Tú nunca tendrás ese privilegio, no lo tuviste ni lo tendrás”, sentenció Medina, exigiendo respeto y dejando claro que procederá legalmente contra el psicólogo.

MÁS INFORMACIÓN: Tomás Angulo protagoniza show de comedia con polémicos chistes sexuales

Tomás Angulo responde por show polémico





El psicólogo y conferencista Tomás Angulo se defendió ante la polémica generada por los videos emitidos en el programa Magaly TV, La Firme, donde fue expuesto realizando actos obscenos y contando chistes de contenido sexual junto a la tiktoker Francis Herrera en su show “A mí no me florees” en La Estación de Barranco.

Angulo aseguró que los fragmentos difundidos fueron descontextualizados, señalando que los momentos polémicos solo duraron 10 minutos de un espectáculo de hora y media, cuyo enfoque principal son las relaciones de pareja y los celos. “La narrativa se enfoca en sus inseguridades, y solo dedicamos unos 10 minutos al tema íntimo”, en referencia a los actos que fueron difundidos., explicó a El Comercio.

El psicólogo también destacó que su compañera de escena, Francis Herrera, interpretaba un papel como parte de la dinámica del show. “Escenificamos momentos de pareja tal como suceden, con el mismo vocabulario y acciones, buscando que el público se identifique para luego generar el análisis y brindar consejos”, detalló Angulo en su defensa.