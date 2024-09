La modelo peruana Milett Figueroa fue desmentida por dos prestigiosas instituciones musicales de Lima, que negaron haberle impartido clases. Un reporte de “Magaly TV, la Firme” compartió las declaraciones del Conservatorio de Lima Josafat Roel Pineda y la Universidad Nacional de Música, quienes rechazaron a la modelo como estudiante de sus recintos.

“[...] Ella no ha tomado clases con nosotros”, dijo una representante del Conservatorio. La nueva polémica que envuelve a Figueroa surgió tras la elección de Milett como jurado de canto para “Cantando 2024″, un concurso televisivo de Argentina. Respecto a las críticas, el presentador Marcelo Tinelli, actual pareja de Millet dijo: “Ella canta y lo hace muy bien, y ha estudiado en el conservatorio de canto en Lima. Yo no sé si va a cantar, pero canta muy bien”.

Aunque otras personalidades del espectáculo han tomado clases en sus instalaciones, el Conservatorio negó que Milett haya sido alumna de cursos libres. “[...] Tenemos los registros tenemos a otras artistas conocidas del medio, pero en nuestra lista no se encuentra la señorita Milett Figueroa”, indicaron.

En esa misma línea, la Universidad Nacional de Música, primera institución pública dedicada a la enseñanza de las artes musicales en Perú, desmintió a Milett, rechazando que haya sido su alumna. “No, ella no ha llevado cursos aquí” , contestó una trabajadora.

¿Qué dijo Milett Figueroa?





Ante las acusaciones que Milett viene recibiendo por su próximo debut como jurado de canto, aseguró haberse formado en distintas artes, invitando a que las personas investiguen su historial académico y artístico en Internet. “No le voy a decir a cada persona que me preparé, que hice musicales, cine, televisión porque la gente que me conoce quiere informarse, se mete a Internet y averiguan lo que dicen”, dijo a la televisión de Argentina.

“[...] Toda mi vida he sido cuestionada del lugar donde me ponen, de las oportunidades que me dan. No me enfada en lo absoluto”, complementó. Sobre los destapes que “Magaly TV la Firme” emitió en su programa, la modelo peruano no ha respondido, tomando una drástica decisión en sus redes sociales, al desactivar los comentarios de Instagram.

Sobre “Cantando 2024″





“Cantando 2024″ estrenará una nueva temporada el 23 de septiembre de 2024 por América TV de Argentina. Milett Figueroa compartirá mesa de jurado con Marcelo Polino, Nacha Guevara, Oscar Mediavilla y Flavio Mendoza. El show tendrá 19 participantes.