Pamela Franco se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser vinculada con Christian Cueva en medio de su disputa legal con su aún esposa Pamela López, quien lo denunció por violencia física y psicológica. Al respecto, un equipo de “Magaly TV, la firme” intentó obtener declaraciones de la cantante de cumbia, pero se negó a hablar.

En la reciente edición del programa de Magaly Medina se muestran imágenes de un reportero abordando a Pamela Franco para preguntarle su opinión sobre el caso de Christian Cueva, esto luego que la cumbiambera fuera vista besándose con el futbolista.

“No tengo nada que decir, es algo delicado y yo creo que estoy de más en opinar”, declaró Pamela Franco, solicitando que no la involucren en un tema tan delicado como la violencia hacia Pamela López.

Al escuchar las escuetas declaraciones de Pamela Franco, la presentadora de espectáculos Magaly Medina tuvo una dura crítica hacia la cantante, a quien le recordó que mantiene un vínculo con el polémico futbolista.

“Ahora resulta que no es una persona involucrada, que sale sobrando y no se va a meter… Ella es la mujer con la que el golpeador ‘chapa’ ahora, es evidente, es la amante nuevamente. Mosca muerta, como mujer tienes que condenar ‘Ay no quiero verme en el medio’. Estas en el medio, mamita. Con quién hemos visto chapando a Cueva”, señaló Medina.

Como se recuerda, Pamela López denunció hace algunos días que fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su aún esposo Christian Cueva. Mediante una conferencia de prensa, López presentó las imágenes que muestran la agresión del futbolista en el ascensor y en el lobby de su departamento.

Pamela Franco y su reacción tras denuncia contra Cueva