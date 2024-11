La exporrista Shirley Cherres fue denunciada por el empresario Abel González Castañeda tras el presunto robo de sus pertenencias, que consistían en una laptop, un celular y su billetera después de haber pasado, supuestamente, la noche juntos en una residencia campestre de Cieneguilla.

En declaraciones para “Magaly TV, la Firme” González indicó: “Desperté y no había nada. Considero que ella pudo haberme dopado, ya que no recuerdo mucho de esa noche”. De otro lado, afirmó que mantenía una relación íntima sin compromiso con Shirley durante los dos últimos años, vínculo que Cherres negaría luego.

Respecto a la denuncia pública que hizo, el empresario contó: “ Ella llega a las 8 de la noche, pasamos la noche juntos, estuvimos compartiendo en la piscina, tomamos una botella de whisky. Tenía mi laptop, mi celular, mis tarjetas, cuando desperté, no había nada” , para luego asegurar que el monto robado asciende a S/ 15 000.

De otro lado, el hermano del dueño del bungalow también se pronunció sobre el incidente en un mensaje privado a Shirley, que compartió a Trome. “Vi a Abel muy alterado esa noche. Me dijo que no había denuncia en su contra y que estaba confundido”, se puede observar en la evidencia mostrada. “No hay denuncias, pediré al condominio que nunca lo dejen entrar”, añadió.

Shirley Cherres se pronuncia tras fuertes acusaciones

Shirley Cherres niega haberle robado a empresario y dice que denuncia es una venganza por rechazarlo





Cherres, por su parte, desmintió las acusaciones, afirmando que nunca mantuvo relaciones íntimas con González. “Nunca he estado con ese tipo. Solo hemos tenido una amistad”, sostuvo, añadiendo que está dispuesta a defender su reputación ante las acusaciones. “Mi abogado está viendo todo”, enfatizó.

El empresario también mencionó que en una conversación reciente, Cherres aparentemente admitió haberse llevado sus pertenencias. “Le dije que lo que hizo es un delito y ella lo aceptó”, comentó, quien ya formalizó su denuncia en la comisaría de Cieneguilla.





En respuesta a las declaraciones de González, Shirley Cherres subrayó que llegó al bungalow a la 1:20 de la madrugada, contradiciendo la versión de su denunciante sobre el horario de su llegada. “¿Quién miente aquí?”, cuestionó, insistiendo en su inocencia y afirmando que no permitirá que se dañe su imagen pública.

Shirley Cherres aseguró que conoció al empresario hace dos años, cuando Abel se desempeñaba como administrador de un hotel en Santa Eulalia, gracias a su expareja, lo que dio inicio a una amistad. “Me invitó a ver el bungalow. [...] Se me insinuó y le dije que no era mi tipo ; a mí me gustan los chicos guapos, delgados, profesionales y buenas personas. Fue entonces cuando se puso violento, herí su ego” , reveló a Trome.