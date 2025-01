Luego de semanas cargadas de rumores, Stephanie Cayo y Sebastián Zurita oficializaron su relación mediante una foto publicada en redes sociales, donde la modelo acarició el rostro del mexicano, junto a un poema de Mario Benedetti, expresando su amor a ‘los cuatro vientos’.

Como se recuerda, los rumores surgieron cuando Zurita compartió varias imágenes y videos desde Puerto Escondido, en Oaxaca, México, donde pasó las fiestas de Año Nuevo junto a Cayo, su familia y padre, Humberto Zurita. En estas publicaciones, la actriz se mostró cercana al actor.

Tras ello, Cayo ha confirmado el romance al compartir una serie de fotos tomadas en Mazunte y Puerto Escondido, donde la pareja aparece junta. En una de las imágenes, la modelo acaricia el rostro de Zurita, acompañada del poema “Táctica y estrategia” de Mario Benedetti.

“[...] mi táctica es / quedarme en tu recuerdo / no sé cómo ni sé / con qué pretexto / pero quedarme en vos”, fue un extracto del poema que citó Stephanie en su cuenta de Instagram. “[...] mi estrategia es / que un día cualquiera / no sé cómo ni sé / con qué pretexto / por fin me necesites”, finalizó.

Sebastián Zurita, hijo de los actores Humberto Zurita y Christian Bach, inició su carrera en televisión y ha destacado en producciones como “En nombre del amor” y “Corazón salvaje”. Por su parte, Stephanie Cayo, quien saltó a la fama en 2004 por “Besos robados”, ha logrado reconocimiento internacional.