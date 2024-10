Yessenia Villanueva, hija del popular humorista ‘Melcochita’, confesó que sufrió un accidente en Estados Unidos cuando se trasladaba en su bicicleta por Nueva Jersey. Según dijo, tuvo que ser hospitalizada porque se rompió la cabeza.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la hija de Pablo Villanueva contó que el hecho sucedió cuando estaba manejando su bicicleta hacia su trabajo y una mujer abrió la puerta de su auto, provocando que chocara contra ella.

“Me iba a trabajar en mi bicicleta y cuando estaba por llegar una señora abrió la puerta de un taxi, me estrellé y salí volando. Me rompí la cabeza y me llevaron al hospital, todavía sigo recuperándome”, contó la hija de ‘Melcochita’.

Al ser consultada por si el accidente la mantuvo hospitalizada, Yessenia Villanueva aclaró que ya se reincorporó al trabajo, pero que sigue recuperándose del golpe.

Como se recuerda, en febrero de este año, Yessenia confesó que está alejada de su familia. En una transmisión de TikTok contó que su familia busca dañarla y que, incluso, su nieta se ha visto afectada ya que no le dieron los regalos que le envió desde Estados Unidos.

“Para la gente es fácil decir, son porquerías o cosas porque a veces la gente tenga más dinero que uno. A mí me cuesta, días de no comer… Eso me duele, ahora, definitivamente me tengo que alejar de mi familia, definitivamente, estoy sola en la calle. Tengo que dejar de ser masoquista y salir adelante sola, y olvidarme que tengo familia”, dijo en su video.

