Flor Polo, hija de Susy Díaz, participará en el certamen Miss Mundo Latina Perú, que se celebrará el 7 de diciembre en el Auditorio Leoncio Prado, representando al departamento de Ica. A pesar de los nervios, la mediática expresó su entusiasmo por el evento, indicando que siempre anheló ser reina de belleza.

“Ya estamos con los ensayos generales del concurso, todo está saliendo bien, pero también estamos nerviosas. Ha sido una grata experiencia participar en todo el proceso, pues siempre he tenido el sueño de convertirme en reina de belleza”, comentó en televisión.

Sin embargo, Polo fue nuevamente centro de controversia, especialmente por la relación con su madre, quien reveló que no la acompañará en este evento. Según Díaz, el motivo radica en que no fue invitada al certamen. “Yo, para ir a un evento donde me estresen, me tienen que pagar; si no me pagan, no voy”, agregó.

CONOCE MÁS: Flor Polo recibe flores por su cumpleaños de un misterioso admirador

¿Por qué Flor Polo está peleada con su madre, Susy Díaz?





El distanciamiento entre madre e hija se ha intensificado en los últimos días debido a una polémica relacionada con los gastos familiares. Díaz acusó a Florcita de no contribuir económicamente en el hogar. “Hace poco me dijo: ‘Mamá, paga el colegio’”, cuestionándola por su administración financiera, mencionando una gran deuda pendiente con un banco.

A pesar de los conflictos, Polo se mostró indiferente a las controversias, indicando que está emocionada por el certamen, donde lucirá un traje diseñado por Mery Laura Anco, cuyo costo ronda los S/ 5 000 soles. Respecto a la ausencia de Susy Díaz, la hija de Augusto Polo Campos relató: “Ese día va a estar la gente que me quiere”.