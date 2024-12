Dalia Durán confirmó que ha retomado actividades familiares con el cantante John Kelvin, con quien mantiene medidas legales de alejamiento por agresiones físicas y psicológicas. Recientemente, ambos asistieron a una cena y una salida al cine junto a sus hijos.

La decisión, explicó Durán, tiene como objetivo fortalecer la relación de Kelvin con sus cuatro hijos. “Fuimos a cenar y luego al cine; como padres, estamos compartiendo momentos lindos con nuestros hijos”, reveló a Trome.

Asimismo, la cubana enfatizó que este acercamiento no implica una reconciliación sentimental, sino un compromiso por el bienestar de sus hijos. “He sido muy clara con John. Esto no quiere decir que ponga las manos al fuego por él”, aclaró, para luego complementar: “Si falla como padre, no habrá más oportunidad”.

Consultada sobre el impacto de esta decisión en los procesos legales, Durán aseguró que está todo en regla. “Lo consulté, mientras él se comporte adecuadamente no hay ningún problema. Ya dependerá de él para solicitar el levantamiento de las medidas”, explicó. Reiteró que su prioridad es evitar que sus hijos se vean afectados emocionalmente por conflictos legales.

Durán también se refirió a la posibilidad de enfrentar críticas públicas por esta decisión. “Críticas siempre existirán, pero no vivo del qué dirán. He aprendido a sanar y llevar una relación tranquila como padres porque es sano para nuestros hijos”, afirmó.

Finalmente, Dalia resaltó que su prioridad es ofrecer un ambiente estable para sus hijos, manteniendo una postura firme respecto al compromiso de Kelvin. “Esto no significa que estemos juntos o enamorados; él debe demostrar el cambio genuino hacia los niños”, concluyó.