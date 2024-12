Dalia Durán rompió su silencio luego que se filtrara una fotografía suya, junto a sus hijos y John Kelvin en el cine. Según explicó, esta situación responde a una salida familiar en la que ambos comparten “momentos lindos como padres”. Eso sí, resaltó que no pone las manos al fuego por nadie.

En entrevista con el diario Trome, Durán contó que la salida empezó con una cena familiar y luego fueron al cine. “Como padres estamos compartiendo momentos lindos con nuestros hijos”, destacó.

“Ya hemos conversado bastante, jamás permitiré nada que los dañe emocionalmente. Es aquí donde se demuestra el verdadero amor hacia los hijos, con un cambio genuino. Estando con nosotros ha estado muy bien espero no retroceda”, aseguró Durán.

Asimismo, Dalia Durán aclaró que esta salida familiar no afectaría el proceso que lleva contra John Kelvin por la manutención de sus hijos y las medidas de alejamiento que tiene el cantante.

“Lo consulté, mientras él esté con nosotros y no haga nada indebido o se comporte mal no hay ningún problema. Ya dependerá de él para que se pueda solicitar el levantamiento de las medidas. Yo no pretendo continuar una guerra legal, menos donde mis hijos estén en medio”, dijo.

Finalmente, Durán aseguró que ha sido clara con John Kelvin y han aclarado lo que sienten, ya que “para ninguno de los dos ha sido fácil”.

“Yo soy adulta y una mujer madura, pero obvio que si falla como padre no habrá más oportunidad… No vivimos juntos, críticas siempre existirán, pero no vivo del qué dirán. Ya viví mi proceso y he ido aprendiendo a sanar, no olvidar, pero es parte de la madurez y sobre todo llevar una relación tranquila como padres porque es sano para nuestros hijos”, puntualizó Durán.

