En la reciente edición de ‘Magaly TV: La Firme”, Dalia Durán decidió defender a John Kelvin, quien ha sido acusado de agredir a Glenda Rodríguez. Sus declaraciones generaron la indignación de Magaly Medina.

A pesar de que ella también fue brutalmente agredida por el padre de sus hijos, puso en duda el testimonio de Rodríguez al resaltar la ausencia de lesiones visibles en su rostro.

“¿Tú le has visto la cara moreteada como la tuve yo? ¿Le has visto un golpe en la cara? Porque se sacó los piercings y la pintaron un poquito ya es la gran dama, cuando yo me he sentado ahí mis golpes eran visibles, nadie podía decir’ a ella no le hicieron esto’. Cuando yo me senté ahí, yo lloré y lloré porque era mi sentir. Ayer ni una lágrima le salió a esa señora”, dijo Dalia.

Por otro lado, minimizó el audio difundido en el Jhon Kelvin utiliza un lenguaje despectivo hacia ella. Según indicó, el cantante fue grabado sin su consentimiento y en un momento en el que él no estaba en pleno control de sus palabras.

“Por supuesto que he escuchado lo que dice de mí, como se refiere a ella también. Eso ha sido previo a una conversación que hubo donde nosotros acordamos que iba a ser respeto mutuo. Entonces ella ha aprovechado esa conversación donde él está mareado y bueno, la ha grabado... Yo no sé si dice la verdad o no, ese es un tema de él, no me interesa”, señaló.

Ante estas expresiones, Magaly Medina consideró que la cuba se olvidó “del maltrato” al que fue sometida por su expareja.

“Ella lo perdonó todo y ahora resulta que es abogada de John Kelvin. No lo puedo creer este mundo está al revés”, manifestó.