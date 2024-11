Pamela López usó su cuenta de Instagram para hacer pública una situación familiar. En esta ocasión, compartió una conversación que tuvo con su mamá, quien le comenta que Christian Cueva aún no le paga el dinero que le prestó hace más de un año.

En los mensajes, la progenitora López recalca que el futbolista no le ha devuelto las llamadas y necesita su dinero con urgencia, para unos tratamientos médicos y otros exámenes.

“Christian no me paga. La última vez le mandé un mensaje hablado fue el 17 de agosto, pero no me devolvió la llamada, es indiferente a pagarme. Yo necesito para mi dentadura y otros exámenes que tengo que hacerme, una resonancia del hígado”, expresó la madre de Pamela López.

El chat estuvo acompañado de un extenso mensaje de Pamela, quien explicó que muy aparte de que Cueva no pasa pensión alimenticia a sus hijos, tampoco le ha pagado a su mamá.

“Hasta el momento no solo no me pasa ninguna pensión alimenticia de mis 3 menores hijos entre tantas mentiras y artimañas del clan que lo rodea, pero lo q me preocupa e indigna más es lo q ya expuse anteriormente y vuelvo a repetir que por favor tenga piedad de mi noble madre quien en reiteradas veces le ha salvado el pellejo económicamente con préstamos de dinero en determinadas situaciones”, escribió Pamela López.

“Le debe hace casi 1 año y hasta el momento no solo no le paga, sino que al principio le mentía con fechas falsas, ahora ya no le contesta el teléfono y ella lo necesita para sus medicinas. ¡Por favor, paga lo que le debes a mi madre quien no tiene culpa de tus malas decisiones!”, agregó.