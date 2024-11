Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, debutó como ‘influencer’ al realizar su primera transmisión en vivo en TikTok. Acompañada por sus amigas, la trujillana recibió donativos de sus seguidores, a quienes agradeció en tono de broma, comentando que utilizaría esos regalos para pagar la cuenta de Netflix de sus hijos, un gasto que, según Pamela, Cueva habría dejado de asumir.

“Gracias por los regalitos jajaja, es para pagar mi cuenta de Netflix” , una referencia que generó reacciones entre los usuarios. Además de la broma, López expresó que no había planeado incursionar en el mundo digital, pero que la necesidad personal la había llevado a hacerlo. “Voy a hacer lives más seguido. Nunca imaginé, nunca jamás, pero es parte de la vida” , comentó entre risas.

CONOCE MÁS: Christian Cueva y Christian Domínguez podrían encontrarse en boda de Tony Rosado

Pamela López solicita a Christian Cueva que pague la deuda pendiente con su madre

En otro sentido, y desde su cuenta de Instagram, Pamela López cambió el tono de su discurso para compartir una conversación de WhatsApp con su madre, donde esta le expresaba indignación por una presunta deuda sin pagar que tendría Cueva con ella.

Según los mensajes, la madre de Pamela intentó comunicarse con el futbolista para recibir el dinero que le debía, sin obtener respuesta. “No me paga a última vez le mandé un mensaje hablado fue el 17 d agosto, pero no me devolvió la llamada, es indiferente a pagarme, yo necesito para mi dentadura y otros exámenes, tengo q hacerme una asonancia del hígado” , dijo en el chat exhibido por López en Instagram.

Pamela López revela conversación de su madre, quien le exige a Christian Cueva el pago de una deuda pendiente | Foto: Instagram (captura)

MÁS INFORMACIÓN: La sorprendente revelación del abogado de Christian Cueva sobre Pamela López