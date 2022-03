La Academia de Hollywood emitió un comunicado para pedirle al actor Will Smith una declaración escrita sobre su conducta en la gala de los premios Oscar 2022, evento que se llevó a cabo el domingo 27 de marzo.

Según un comunicado de la Academia a los medios especializados, el actor tiene 15 días para enviar esa declaración antes de que el 18 de abril la Academia “tome cualquier medida disciplinaria”, que podría ser la “suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos”.

Asimismo, la Academia aclaró que pidió al actor que abandonara la ceremonia pero él se negó, aunque la organización admitió que “podría haber gestionado la situación de otra manera”.

Will Smith abofeteó al humorista Chris Rock en los Oscar 2022

En la última celebración de los Oscar 2022, un incidente llamó la atención del público. La estrella de “Soy leyenda” tomó el escenario para golpear fuertemente el rostro del comediante Chris Rock.

Resulta que Chris Rock subió al escenario a entregar un galardón, y lo hizo a su fiel estilo, haciendo bromas pesadas a los asistentes. En esta ocasión sus comentarios hicieron enojar a Smith.

La “broma” fue acerca de la cabellera de Jada Pinkett-Smith. Chris indicó que la presentadora tenía el look de la protagonista de la película “G.I. Jane” de 1997.

El comentario de Chris Rock no fue del agrado de Will Smith, quien pidió, desde su asiento, que no se refiera a su esposa.

Al ver que Chris seguía muy entusiasmado con su comentario, Will Smith decidió subir al escenario y le tiró una bofetada a su colega en plena ceremonia en vivo.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, expresó el actor muy molesto.

